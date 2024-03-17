تجدد اشتعال النيران في عقار بمحيط استوديو الأهرام والحماية المدنية تسيطر

تمكنت الأجهزة الأمنية في الجيزة من السيطرة على حريق نشب في عقار بالقرب من حريق استوديو الأهرام، حيث سيطرت الحماية المدنية على الحريق قبل امتداده وتم إجراء عملية التبريد.

تفاصيل تجدد النيران في أحد العقارات

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بتجدد إشتعال النيران في أحد العقارات المتضررة من حريق استوديو الأهرام وعلى الفور إنتقلت سيارة إطفاء إلى موقع الحريق.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات والمعاينة التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تجدد اشتعال النيران في أحد العقارات بشكل محدود وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده وتم إجراء عمليات التبريد اللازمة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة وتحقيقات نيابة العمرانية مفاجآت في حريق استوديو الأهرام الذي اندلع فجر اليوم السبت والتهم محتويات بلاتوه الحارة الشعبية بالكامل.

وذكرت التحريات والتحقيقات لن طاقم العمل في مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان انصرفوا جميعا قبل اندلاع الحريق بحوالي ٣٠ دقيقة، وما تردد عن تسبب مشهد تمثيلي وتفجير سيارة في إطار أحداث المسلسل في نشوب الحريق لم يثبت من التحقيقات حتى الآن، خاصة أنه إذا حدث انفجار وتطايرت منه كتل نارية كانت اشتعلت في وقتها والمعمل الجنائي هو المخول الوحيد بتحديد السبب الحقيقي وراء نشوب الحريق.

وكلفت النيابة خبراء الأدلة الجنائية بكتابة تقرير واف حول نقطة بداية الحريق ونهايته والسبب وراء نشوبه وتقديمه في أسرع وقت، وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة كواليس نشوب حريق ستوديو الاهرام وكيفية بدايته وامتداده للعقارات المطلة عليه ما سبب تلك الخسائر.

وأفادت التحريات أن النيران بدأت من داخل بلاتوه الحارة الشعبية في ستوديو الاهرام والتي تعد تراث تاريخي في تصوير عدد ضخم من المسلسلات على مدار عشرات السنين.

وأضافت التحريات أن النيران انتشرت بسرعة كبيرة جدا بسبب الديكورات الخشبية في الحارة والاثاث والفون و الأقمشة، إضافة إلى تيار الهواء الذي تقلها بسرعة كبيرة لكافة الطوابق.

وعن كيفية امتداد النيران للعقارات المجاورة لاستوديو الأهرام أشارت التحريات إلى تطاير شرر من النيران المشتعلة في البلاتوه الى وحدات التكييف المعلقة خارج العقارات والتهمتها بالكامل، وبالتالي امتدت منها لداخل العقارات وساهمت سرعة قطع التيار الكهربائي والغاز عن المنطقة في منع حدوث انفجارات ضخمة وتفاقم الامر الى كارثة ضخمة.