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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في نهار رمضان.. شخص يطلق النار على نفسه بـ الجيزة

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

تخلص شخص في الجيزة من حياته بشكل مأساوي بعدما أطلق على نفسه الرصاص في منطقة فيصل غرب الجيزة ولقى مصرعه في الحال.

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تفاصيل تخلص شاب من حياته في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بقيام شخص بالتخلص من حياته في منتصف الشارع بنهار رمضان في فيصل، وعلى الفور وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، العثور على جثمان شاب به طلق ناري في الرأس وتم إيداع الجثمان مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة، وجرى تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الجيزة النيابة العامة منطقة فيصل مشرحة المستشفى مديرية امن الجيزة

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