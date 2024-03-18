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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شراكة مع إيطاليا.. متحدث الرئاسة يزف بشرى للمصريين| فيديو

متحدث الرئاسة
متحدث الرئاسة

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مصر من المصادر التي ستستفيد منها دول أوروبا في مجال الطاقة الخضراء.

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وأضاف المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، خلال مداخلة هاتفية مع "الإعلامي أحمد موسي"،  ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة "صدى البلد"،: "جار العمل على إقامة شراكة مع إيطاليا في نقل التكنولوجيا الزراعية لمصر، من خلال فتح مصانع إيطالية تعلم أبنائنا على تلك الصناعات المتطورة".

وأشار إلى أن: "مصر تنوي تعويض ما فاتها في مجالات التطور في الصناعة التكنولوجية، والرئيس السيسي لديه إرادة سياسية لتعميق المكون المحلي ونقل التكنولوجيا"، موضحا أن: "أوروبا تريد استقرارا في المنطقة والاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والخضراء".

وتابع: "مصر نجحت في تحقيق تحول في السياسات الأوروبية.. العلاقات المصرية الأوروبية تقوم على الندية والشمولية تحقيق التنمية"، متابعا: "هناك من يراهن على مستقبل مصر الجيد والأفضل".

 

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