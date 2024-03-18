شراكة مع إيطاليا.. متحدث الرئاسة يزف بشرى للمصريين| فيديو

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مصر من المصادر التي ستستفيد منها دول أوروبا في مجال الطاقة الخضراء.

وأضاف المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، خلال مداخلة هاتفية مع "الإعلامي أحمد موسي"، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة "صدى البلد"،: "جار العمل على إقامة شراكة مع إيطاليا في نقل التكنولوجيا الزراعية لمصر، من خلال فتح مصانع إيطالية تعلم أبنائنا على تلك الصناعات المتطورة".

وأشار إلى أن: "مصر تنوي تعويض ما فاتها في مجالات التطور في الصناعة التكنولوجية، والرئيس السيسي لديه إرادة سياسية لتعميق المكون المحلي ونقل التكنولوجيا"، موضحا أن: "أوروبا تريد استقرارا في المنطقة والاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والخضراء".

وتابع: "مصر نجحت في تحقيق تحول في السياسات الأوروبية.. العلاقات المصرية الأوروبية تقوم على الندية والشمولية تحقيق التنمية"، متابعا: "هناك من يراهن على مستقبل مصر الجيد والأفضل".