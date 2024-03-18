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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جهامة: أبناء سيناء والقبائل العربية انخرطوا مع الجيش في حربه ضد الإرهاب

الشيخ عبدالله جهامة
الشيخ عبدالله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء

أكد الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، إن أبناء سيناء والقبائل العربية انخرطوا مع القوات المسلحة في حربهم ضد الإرهاب والأشرار في سيناء.

وقال رئيس جمعية مجاهدي سيناء، خلال تصريحات تلفزيونية، إن أبناء القبائل وأحفاد المجاهدين قاموا بدور كبير تحت مظلة القوات المسلحة حتى طهروا سيناء من قوى الشر التي اجتاحتها منذ فترة.

وذكر رئيس جمعية مجاهدي سيناء، أن هؤلاء الأشرار كانوا يريدون إنشاء ولاية في سيناء وكانوا يفرضون الضرائب، ولكن الشعب المصري والقوات المسلحة لن ترضى آجلًا أم عاجلًا في التفريط في حبة رمل من ارض بسيناء ، لأنه الثمن غالي الذي دفع في سيناء، من دماء الشهداء .

وواصل:" سيناء ارتوت بدماء الشهداء.. وهناك 570 شهيد من أبناء سيناء في معركة الدولة ضد الإرهاب.. أرض سيناء تعطرت بدماء الشهداء من جميع ربوع الوطن المصري ، فلا يوجد محافظة مصرية وإلا ومنها شهيد على أرض سيناء ".

وأشار إلى أن معبر رفح مفتوح على طول الخط، والدعم المصري للأشقاء في فلسطين 1948.

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