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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاجل.. كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين يقعان بالقرب من اليابان

صواريخ بالستية
صواريخ بالستية

قال خفر السواحل الياباني إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين يعتقد أنهما باليستيان في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

ووفقا لخفر السواحل الياباني، في بيان له، فقد سقطت الصاروخان اللذان أطلقتهما كوريا الشمالية بالفعل، ولا تتوفر معلومات حول نوعها في هذه المرحلة، وقد استغرقت رحلتهم حوالي 5 دقائق.

ووفقا لتلفزيون NHK الياباني، فقد سقطت الصواريخ خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لـ اليابان.

وكانت آخر عملية إطلاق باليستي لكوريا الشمالية في 14 يناير، في ذلك الوقت اختبرت بيونج يانج صاروخا يعمل بالوقود الصلب برأس حربي موجه تفوق سرعته سرعة الصوت. 

وفي وقت لاحق، تم اختبار العديد من صواريخ كروز، بما في ذلك من غواصة.

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