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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أهداها له بوتين.. أول صور لسيارة زعيم كوريا الشمالية «الروسية»

سيارة زعيم كوريا
سيارة زعيم كوريا

أعلنت شقيقة كيم عبر وسائل الإعلام الرسمية أن الزعيم الكوري الشمالي «كيم يونج أون» استخدم سيارة مصفحة تلقاها مؤخرًا من الزعيم الروسي «فلاديمير بوتين» للمرة الأولى، أمس الأول الجمعة، وقدمت الهدية كرمز للتعاون المتزايد بين البلدين.

وبحسب ما ورد، استخدم زعيم كوريا الديمقراطية السيارة للذهاب إلى حفل افتتاح مزرعة كانجدونج للدفيئة بالقرب من بيونج يانج، حيث ظهر مع ابنته. 

ولم يتم تأكيد ما إذا كان قد استخدمها أيضًا لحضور التدريبات العسكرية في نفس اليوم.

وقالت كيم يو يونج: "إن الوظيفة الخاصة للسيارة الخاصة مثالية ويمكن الوثوق بها تمامًا".

وأضافت: "استخدام كيم يونج أون للسيارة الخاصة التي أرسلها رئيس الاتحاد الروسي كهدية هو دليل واضح على الصداقة بين كوريا الديمقراطية وروسيا التي تتطور بطريقة شاملة على مرحلة عالية جديدة"، حسب وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA).

 

ما نوع السيارة التي قدمها بوتين لزعيم كوريا الشمالية؟

وكشفت وسائل الإعلام الحكومية سابقًا أن الجانب الروسي قدم الهدية إلى كيم يونج أون والمسئول العسكري الكبير باك جونج تشون في بيونج يانج في 18 فبراير، وأكد الكرملين لاحقًا أنها كانت من طراز أوروس سينات من الدرجة الفاخرة.

وأظهر بوتين بشكل خاص لكيم “أوروس سينات” خلال قمتهما في أقصى شرق روسيا في سبتمبر الماضي.

 

هدية محفوفة بالمخاطر

وتعتبر الهدية انتهاكًا واضحًا لعقوبات الأمم المتحدة التي تحظر نقل جميع مركبات النقل والسلع الفاخرة إلى كوريا الشمالية. 

ووافقت روسيا على هذا الإجراء في عام 2017، لكنها دعت منذ ذلك الحين إلى تقليص نظام العقوبات.

وظهرت شكوك بعد الكشف عن الهدية بأن كيم قد لا يستخدم السيارة لأنه من المحتمل أن يتم تعقبها أو الكشف عن معلومات حساسة حول أنشطته.

سيارات يستخدمها زعيم كوريا الشمالية 

وقد استخدم كيم سيارات ليموزين فاخرة من طراز مرسيدس ومايباخ وسيارات لكزس وتويوتا الرياضية متعددة الاستخدامات خلال ظهوره العلني في السنوات الأخيرة، وحصل على موديلات جديدة بدأت تظهر في وسائل الإعلام الرسمية في الخريف الماضي.

وفي الوقت نفسه، ظهرت أدلة أيضًا في الأشهر الأخيرة على أن كوريا الشمالية ترسل إلى روسيا أحدث صواريخها الباليستية قصيرة المدى لاستخدامها في غزو موسكو لأوكرانيا، ما يدل على أن البلدين أقاما روابط شحن قوية قادرة على مخالفة عقوبات الأمم المتحدة.

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