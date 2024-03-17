لأول مرة.. زعيم كوريا الشمالية يستخدم سيارة أهداها بوتين له| فيديو

استخدم زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، لأول مرة في مناسبة عامة، سيارة خاصة روسية الصنع، كان قد أهداها له الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، قالت كيم يو جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكورية المركزية، إن شقيقها استخدم السيارة خلال حدث مفتوح، يوم الجمعة الماضي، دون أن تخوض في تفاصيل.

وأظهرت لقطات بثتها محطة التلفزيون التي تديرها الدولة في بيونج يانج، زعيم كوريا الشمالية وهو يستقل السيارة من طراز "أوروس سينات"، إذ كان في طريقه لحضور حفل بمناسبة الانتهاء من بناء مزرعة دفيئة، بالقرب من العاصمة.

وأعربت شقيقة زعيم كوريا الشمالية عن سعادتها البالغة للغاية، "لاستخدام شقيقها كيم السيارة الخاصة التي أرسلها رئيس روسيا له كهدية".

ولفتت إلى أن الوظيفة الخاصة للسيارة الخاصة "مثالية ويمكن الوثوق بها تماما"، مؤكدة أن الهدية دليل واضح على أن الصداقة بين كوريا الشمالية وروسيا تتطور "بطريقة شاملة على مرحلة عالية جديدة".

