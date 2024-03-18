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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. انطلاق حفلات "ليالي المقامات الروحية" في بيت السناري بمكتبة الإسكندرية

حفلات ليالي المقامات
حفلات ليالي المقامات الروحية ببيت السناري

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، حفلات "ليالي المقامات الروحية" في دورتها العاشرة، وذلك في الفترة من 18 إلى 25 مارس 2024، في تمام التاسعة والنصف مساًء، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.


يتألف برنامج الليالي من مجموعة مختارة من الأغاني التراثية والعروض الموسيقية التي تعكس تنوع وثراء الثقافة المصرية، ويشمل البرنامج كذلك مشاركة مجموعة من الفرق الفنية المتخصصة في إحياء التراث الفني والموسيقي المصرية.

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تحيي حفل الافتتاح يوم الاثنين 18 مارس فرقتا "رسالة سلام" و"سماع" للرقص الصوفي المولوي، وتستمر الحفلات مع الفنان "محمد المنفلوطي" في الثلاثاء 19 مارس، يليه حفل فرقة "بنات الحور" يوم الأربعاء 20 مارس. وفي الخميس 21 مارس، تُقدم فرقة "نظرة" عروضها الفنية، بينما تُحيي فرقة "الفجر" حفل الجمعة 22 مارس. ويشهد السبت 23 مارس تقديم فقرة فنية للفنان ربيع زين وعرض حكي، وفي الأحد 24 مارس، تُقام فعالية لفرقة "الطبول النوبية والآلات الشعبية". وتختتم الفعاليات الاثنين 25 مارس بحفل يجمع بين فرقة "تواشيح الفنان عدنان الساسة" وفرقة "سماع" للرقص الصوفي المولوي.
جدير بالذكر أن الحفلات رؤية وإخراج د. انتصار عبد الفتاح مؤسس الليالي؛ الذي أكد على أهمية ودور الليالي في دعم القيم الروحية المرتبطة بمفاهيم الخير والسلام والمحبة، وتوضيح مكانة الفن الهادف في المجتمع، وكذلك الحفاظ على التراث المصري، والحفلات مجانية تقام في شهر رمضان من كل عام، بهدف الاحتفال بالشهر المبارك.

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