تدفق الحمم البركانية على أحد الطرق الرئيسية في أيسلندا |فيديو

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، تدفق الحمم البركانية على أحد الطرق الرئيسية في أيسلندا.

ووفقا للتقرير، هذا هو الثوران الرابع في البلاد خلال حوالي أربعة أشهر، ويبدو أن هذا هو الأقوى، لكن تدفق الحمم البركانية تباطأ مع مرور الساعات.