عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الفنانة بدرة: "أول مرة أرقص كانت على أغنية لعمرو دياب"

صدى البلد

كشفت الراقصة بدرة عن بدايتها في دخول مجال الرقص الشرقي، والعقبات التي تواجهها في الارتباط والزواج.

 

وقالت بدرة في حوار لها على برنامج ",,نجوم رمضان أقربلك" مع الإعلامية إنجي على": المشكلة كانت غلطة والدتي من البداية، لأن والدي  دخل البيت وكان معاه أسطوانة لعمرو دياب وكان عايز والدتي ترقص عليه، وروحت مع والدتي أكادمية الرقص الخاصة بها وأما المدرب شافني وأنا برقص قالي أنتي بترقصي حلو"

 

وأضافت: ",أنا أخترت الرقص الشرقي خصوصًا لأني حبيته، وجزء كبير أن أنا مش عارفة أرتبط وأتزوج أن أنا بشتغل راقصة، والراجل اللي هرتبط بيه مش هيستحمل وهيبقي عنده غيرة والمواعيد مش هتكون مناسبة وبكون مرهقة طوال الوقت".

 

يذكر أن بدرة تشارك في مسلسل كامل العدد +1 مكون من 15 حلقة، وبطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، وإسعاد يونس، وآية سماحة، وجيهان الشماشرجى، وميمى جمال، وأحمد كمال، وأحمد جمال سعيد، وسمر علام، وعمرو جمال، وتميم عبده، وجاسيكا حسام الدين، ولينا صوفيا بن حمان، وحمزة دياب، وألفت إمام، تأليف رنا أبوالريش، ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى.

 

 

IMG_20240318_082757
IMG_20240318_082757
IMG_20240318_082455
IMG_20240318_082455

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه فجأة|الذهب يعاود التراجع ثامن يوم رمضان..وهذا سعر عيار 21 الآن

تراجع 4 جنيهات رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك ثامن يوم رمضان

انفراد.. طلب غريب للمتهم بقضية حبيبة الشماع من داخل محبسه | فيديو

السكر هيغرق السوق|الحكومة تعلن انتهاء الأزمة رسميًا خلال أيام.. والكيلو بـ27 جنيها

الأرصاد تحذر من ذروة عدم استقرار الطقس.. وهذه الفئات ممنوعة من الخروج

أمطار وسيول في بعض المناطق.. تحذير هام من هيئة الأرصاد

ارتفاع أسعار الطماطم الفترة المقبلة .. الفلاحين تحذر

هل التدخين في رمضان يفطر.. سعاد صالح تكشف مفاجأة

ترشيحاتنا

أفغانستان تعلن مقتل 8 أشخاص في ضربات باكستانية على شرق البلاد

رمضان صبحي يصدم جماهير الزمالك.. تفاصيل عن الانتقال من بيراميدز

جمال الغندور: بصمات بيريرا لم تظهر على التحكيم المصري

جمال الغندور: حكم لقاء الأهلي والزمالك "متواضع فنيا"

لجنة على الورق بس.. سيد معوض ينتقد اتحاد الكرة بسبب أحمد رفعت

جدول امتحانات مارس 2024 جميع المحافظات .. وحقيقة تعطيل الدراسة بسببه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس لافتة.. نادين نجيم تستعرض رشاقتها | شاهد

كاجوال لافت.. ملك أحمد زاهر تستعرض جمالها | شاهد

تعرف على الموعد المناسب لتناول أدوية الحموضة في رمضان

فستان لافت.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

"إحنا موجودين" .. حسن عبد الفتاح يوجه رسالة للمنتجين والمخرجين

مبقتش اتحرك وهذه أمنيتي الوحيدة .. الفنانة نجوى فؤاد تتعرض لوعكة صحية

قبل انتشار الخبر بفترة طويلة.. صابرين تتحدث عن انفصالها

بلدك معاك| المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عدداً من المعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ