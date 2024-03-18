الفنانة بدرة: "أول مرة أرقص كانت على أغنية لعمرو دياب"

كشفت الراقصة بدرة عن بدايتها في دخول مجال الرقص الشرقي، والعقبات التي تواجهها في الارتباط والزواج.

وقالت بدرة في حوار لها على برنامج ",,نجوم رمضان أقربلك" مع الإعلامية إنجي على": المشكلة كانت غلطة والدتي من البداية، لأن والدي دخل البيت وكان معاه أسطوانة لعمرو دياب وكان عايز والدتي ترقص عليه، وروحت مع والدتي أكادمية الرقص الخاصة بها وأما المدرب شافني وأنا برقص قالي أنتي بترقصي حلو"

وأضافت: ",أنا أخترت الرقص الشرقي خصوصًا لأني حبيته، وجزء كبير أن أنا مش عارفة أرتبط وأتزوج أن أنا بشتغل راقصة، والراجل اللي هرتبط بيه مش هيستحمل وهيبقي عنده غيرة والمواعيد مش هتكون مناسبة وبكون مرهقة طوال الوقت".

يذكر أن بدرة تشارك في مسلسل كامل العدد +1 مكون من 15 حلقة، وبطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، وإسعاد يونس، وآية سماحة، وجيهان الشماشرجى، وميمى جمال، وأحمد كمال، وأحمد جمال سعيد، وسمر علام، وعمرو جمال، وتميم عبده، وجاسيكا حسام الدين، ولينا صوفيا بن حمان، وحمزة دياب، وألفت إمام، تأليف رنا أبوالريش، ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى.

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