نشتري ولا نبيع.. شعبة الذهب تعلن أمرا عاجلا للمواطنين .. فيديو

أكد هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن أسعار الذهب في مصر مرتبطة بثلاثة أشياء، هي: السعر العالمي، وسعر الذهب مرتبط بالدولار، ومرتبط بالعرض والطلب.

وأضاف رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، خلال قناة الحدث اليوم، أن الفترة الحالية بها هدوء نسبي على الطلب، وأن الفترة الأخيرة شهدت أسعار الذهب انخفضت كثيرًا، بعد التراجع على الطلب وزيادة المعروض.



ورد على سؤال الناس تشتري ولا تبيع الذهب خلال هذه الفترة، وأوضح أنه ينصح المواطنين بشراء الذهب في الوقت الذي به انخفاضات، وأن المواطن الذي يريد شراء ذهب ويريد المكسب منه، عليه أن يشتري الذهب ويحتفظ به لمدة طويلة تصل لسنة وليس لأشهر.

