300 جنيه فجأة|الذهب يعاود التراجع ثامن يوم رمضان..وهذا سعر عيار 21 الآن

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم تامن أيام رمضان، تراجعا بعد قفزة استثنائية أمس ، بعد هبوط عدة مرات الأيام الماضية ، حتى سجل عيار 21 نحو 2,915 جنيها للبيع اليوم كأقل سعر بعد 2,980 جنيه أمس للشراء.

وشهدت أسعار الذهب قفزت بقوة قبل أسبوع نتيجة ارتفاع سعر الأوقية إلى مستويات تاريخية عالميا لامست 2180 دولارا لأول مرة بينما تراجع الاسعار اليوم مجددا، مع هبوط سعر الدولار محليا إلى أقل من 48 جنيها في البنوك بعد 50.85 جنيه.

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أسعار الذهب اليوم عيار 21

اما عن العيار الأكثر شيوعا في سوق الصاغة، وهو سعر عيار 21 ، فهبط مجددافي محلات الصاغة، ويهتم الكثير بالبحث عن سعره، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين، ولكن بعد أن سجل أعلى قمة في نهاية يناير الماضي 4050 جنيهًا،، سجل اليوم نحو 2,915 جنيه للبيع بعد 3350-3400 جنيه للشراء.

الذهب عيار 18

وشهد سعر العيار الشهير 18 تراجعا فبعد ان سجل أمس 2,554 جنيها وصل اليوم إلى 2,499 جنيها كأقل سعر للبيع، ولكن يظل متراجعا بقوة عن موجة الارتفاع القاسية بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه بدون إضافات.

كم سعر جرام الذهب؟

ويطرح الكثير من المهتمين بأسعار الأصفر سؤال حول سعر جرام الذهب كم؟، خاصة في أيام الإجازات والمناسبات، لمعرفة سعر عيار 21 أو قد يرغب البعض في معرفة سعر عيار 18 وكذلك عيار 24، فهما من الأكثر مبيعا في المحلات.

الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الجرام عيار 24 ، تراجع لنحو 3,331 جنيها للبيع بعد 3,406 جنيه للشراء أمس ويظل عيار 24 الأعلى في السوق مُتراجعًا من أعلى سعر وهو 4570 جنيهًا بدون مصنعية بنهاية الشهر الماضي، وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء الجنيهات الذهب والسبائك بأوزانها المختلفة.

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الجنيه الذهب تراجع خلال ساعات بقيمة نحو 300 جنيه، والذي يرغب الكثير في شراؤه من أجل الاستثمار وحفظ المال، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية.

ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24، سجل تراجعا ليبدأ من نحو 23,560 بعد 23,840 جنيه للشراء أمس، ويظل منخفضا من 24600 جنيه قبل يومين ، فيما سجل 28000 جنيه للشراء قبل أيام، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

أسعار الذهب مباشر

يقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير أسعار الذهب على مستوى أعيرته دون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأحد في الاثنين : 3,366 جنيها للشراء و 3,331 جنيها للبيع .

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاثنين : 2,945 جنيها للشراء و2,915 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الاثنين : 2,524 جنيهًا للشراء و 2,499 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم الاثنين : 1,963 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين عيار 24 : 23,560 جنيه للشراء و 23,320 جنيه للبيع.

كم سعر الأونصة اليوم؟

كم سعر الأونصة اليوم؟، من أهم ما يبحث عنه المستثمرون والراغبون في حفظ أموالهم، لمتابعة تطورات سعر الذهب، وفي الغالب تزن نحو (31.1 جرام) عيار 24 قيراط، لشرائها والاستثمار فيها، أو بيعها للتصرف في أموالها.

وسجل سعر الاونصة في بورصة نيويورك العالمية قفزة تاريخية ليصل نحو 2156 دولارا بعد 2180 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

ويبحث المسترون عن الذهب بدون مصنعية وبالمصنعية على كل جرام، عند الشراء ويتم إضافة سعر المصنعية بعيدا عن سعر الأصفر، وهو ما يبحث عنه المقبلين على الشراء خاصة المشغولات والسبائك، ويتغير من تاجر إلى آخر.

وعند حساب سعر المصنعية، تكون في الغالب بدءا من 80 وحتى 200 جنيه كزيادة على السعر ، أو نحو 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية، أما مصنعية الذهب المستعمل فتبدأ من 30 جنيهًا فأكثر، والسبائك الأكثر من 100 جرام تكون مصنعيتها أقل بكثير من المشغولات.