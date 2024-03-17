أسعار الذهب في مصر اليوم.. اعرف عيار 21 وصل كام

أسعار الذهب برمضان .. يقدمها موقع “صدى البلد”، من خلال نشرة مفصلة عن أسعار الذهب لجميع الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة.
سعر الذهب اليوم برمضان
عيار 24 بيع 3,331 جنيها.. شراء 3,366 جنيها.
عيار 22 بيع 3,054 جنيها.. شراء 3,085 جنيها.
عيار 21 بيع 2,915 جنيها.. شراء 2,945 جنيها.
عيار 18 بيع 2,499 جنيها.. شراء 2,524 جنيها.
عيار 14 بيع 1,943 جنيها.. شراء 1,963 جنيها.
عيار 12 بيع 1,666جنيها.. شراء 1,683 جنيها.
الاونصة بيع 103,607 جنيها.. شراء 104,674 جنيها.
الجنيه الذهب بيع 23,320 جنيها.. شراء 23,560 جنيها.
الكيلو بيع 3,331,429 جنيها.. شراء 3,365,714 جنيها.