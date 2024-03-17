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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب في مصر اليوم.. اعرف عيار 21 وصل كام

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب برمضان .. يقدمها موقع “صدى البلد”، من خلال نشرة مفصلة عن أسعار الذهب لجميع الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة.

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة 17-3-2024

سعر الذهب عيار 14 اليوم الأحد 17-3-2024

تراجع جديد يضرب سعر الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21 الآن

أقل من 3000 جنيه.. صدمة في سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم برمضان


عيار 24 بيع 3,331 جنيها.. شراء 3,366 جنيها.


عيار 22 بيع 3,054 جنيها.. شراء 3,085 جنيها.


عيار 21 بيع 2,915 جنيها.. شراء 2,945 جنيها.


عيار 18 بيع 2,499 جنيها.. شراء 2,524 جنيها.


عيار 14 بيع 1,943 جنيها.. شراء 1,963 جنيها.


عيار 12 بيع 1,666جنيها.. شراء 1,683 جنيها.


الاونصة بيع 103,607 جنيها.. شراء 104,674 جنيها.


الجنيه الذهب بيع 23,320 جنيها.. شراء 23,560 جنيها.


الكيلو بيع 3,331,429 جنيها.. شراء 3,365,714 جنيها.

 

الذهب 

 

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