سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة 17-3-2024

شهد سعر جرام الذهب ثباتا مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 17-3-2024،في محلات الصاغة وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وخلال اليومين الماضيين عوض الذهب من خسائره مقدار طفيف لم يجاوز حاجز الـ 70 جنيه في الجرام الواحد، وذلك بالتوازي مع اجراءات البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف الأجنبي.

وسجل سعر عيار 21 الأكثر تداولا نحو 2930 جنيه للبيع و 2970 جنيه للشراء.

وصل سعر عيار 24 الأغلي فئة حوالي 3348 جنيه للبيع و 3394 جنيه للشراء

وبلغ سعر عيار 18 نحو 2511 جنيه للبيع و 2545 جنيه للشراء

ووصل سعر عيار 14 الأدني فئة حوالي 1958 جنيه للبيع و1985 جنيه للشراء

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 2155 دولار للبيع و 2156 دولار للشراء.

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 23.44 ألف جنيه للبيع و 23.8 ألف جنيه للشراء.

ارتفاع في الاسواق المحلية

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن تراجعت الأوقية في ختام تعاملات الأسبوع الجمعة الماضية، عقب صدور بيانات اقتصادية قلصت التوقعات بإنهاء الفيدرالي الأمريكي لدورة التشديد النقدي، وخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات أمس ، مقارنة بختام تعاملات أمس الأول، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2960 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 23 دولارًا وبنسبة 1% في ختام تعاملات الأسبوع، لتسجل مستوى 2156 دولارًا.

كانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات الجمعة الماضية، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2940 جنيهًا.

واختتمت التعاملات عند مستوى 2950 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 10 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2166 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2156 دولارًا.

في سياق متصل، أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع معدلات التضخم الأمريكية، في فبراير بنسبة 0.4 % ، وبنسبة 3.2% عن العام الماضي، ما عزز من قوة الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، وأدى إلى تراجع أسعار الذهب بعدما موجة من الارتفاعات لامست فيها الأوقية أعلى مستوياتها.

وتسهم هذه البيانات في استمرار تطبيق الفيدرالي الأمريكي لسياسة نقدية متشددة، وتقلص التوقعات بخفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من عام 2024، ومن المقرر أن تعقد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، اجتماعها خلال يومي 19 و20 مارس الجاري.

الذهب في البورصة العالمية

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات، محققة مكاسب ناهزت 6 دولارات في المعاملات الفورية.

و صعد المعدن الأصفر بنسبة 0.28% أو ما يعادل 5.93 دولار ليصل إلى 2168.23 للأونصة.

وزادت عقود الذهب، تسليم أبريل 2023 بنسبة 0.23% أو ما يعادل 4.9 دولار لتصل إلى 2171.55 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.83% إلى 25.26 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 2.44% إلى 1101.53 دولار، فيما صعد البلاتين بنحو 0.73% إلى 937.7 دولار.