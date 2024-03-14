سعر الذهب والدولار اليوم.. فيديو

سعر الذهب والدولار اليوم

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبدالرحمن تغطية عن تراجع سعر صرف الدولار مجددا خلال التعاملات، حيث سجل هبوطا خلال دقائق مرتين متتاليتين أمس إلى 48.4 متراجعا من 48.75 إلى 48.60 جنيه في البنك الأهلي المصري، بعد أن تخطى الـ50 جنيها في البنوك الأربعاء الماضي، إذ سجل أعلى سعر 50.58 جنيه

يأتي ذلك عقب نجاح الدولة في توحيد سعر صرف الدولار داخل الدولة والقضاء نهائيا على السوق السوادء.



فالبنك المركزى قرر الأربعاء 6 مارس، تحديد سعر الجنيه وفقا لآليات السوق، ليرتفع بعدها في البنوك إلى 50.58 كأعلى سعر، ويتراجع مجددا مع إعلان الحكومة إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والذي يتيح لمصر تمويلا بقيمة إجمالية حوالى 9.2 مليار دولار.



وعن سعر صرف الدولار فى البنوك

فسجل فى البنك المركزى المصرى = 48.73 جنيه للشراء. و48.83 جنيه للبيع



وسجل في بنك مصر 48.5 جنيه للشراء.و 48.6 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الاهلى المصرى 48.4 جنيه للشراء و 48.5 جنيه للبيع



وكان قد كشف محافظ البنك المركزي حسن عبد الله ، عن سوء استخدام عدد من العملاء البطاقات الائتمانية من الخارج مؤكدا أنه تم وضع حدود لعمليات السحب من الخارج بعد أن وصلت المعاملات الخارجية أكثر من 750 مليون دولار تم سحبها يطرق غير مشروعة .

أضاف في تصريحات له اليوم، أن البنك المركزي أصبح لديه أولويات في تدبير العملة لصالح الأدوية و تغطية طلبات التعليم، مؤكدا أنه سيتم ابتكار نظام جديد للخروج من تلك الأزمة .



فكان قد قرر البنك المركزي الأربعاء الماضي 6 مارس، تحديد سعر الجنيه وفقا لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%. .



واوضح البنك المركزى إن توحيد سعر الصرف يأتى في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

وأشار الى أن الإسراع بعملية التقييد النقدي تأتى بهدف تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، والوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة.

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