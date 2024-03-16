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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

«آي صاغة»: 1% تراجعًا في أسعار الذهب بالبورصة العالمية وارتفاع طفيف محليا

سعر الذهب
سعر الذهب

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن تراجعت الأوقية في ختام تعاملات الأسبوع أمس الجمعة، عقب صدور بيانات اقتصادية قلصت التوقعات بإنهاء الفيدرالي الأمريكي لدورة التشديد النقدي، وخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2960 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 23 دولارًا وبنسبة 1% في ختام تعاملات الأسبوع، لتسجل مستوى 2156 دولارًا. 

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وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3383 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2537 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1974 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 23680 جنيهًا.

كانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2940 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2950 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 10 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2166 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2156 دولارًا.

في سياق متصل، أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع معدلات التضخم الأمريكية، في فبراير بنسبة 0.4 % ، وبنسبة 3.2% عن العام الماضي، ما عزز من قوة الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، وأدى إلى تراجع أسعار الذهب بعدما موجة من الارتفاعات لامست فيها الأوقية أعلى مستوياتها.

وتسهم هذه البيانات في استمرار تطبيق الفيدرالي الأمريكي لسياسة نقدية متشددة، وتقلص التوقعات بخفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من عام 2024، ومن المقرر أن تعقد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، اجتماعها خلال يومي 19 و20 مارس الجاري.

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