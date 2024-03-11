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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

بشاير أول رمضان| تراجع سعر الذهب في الصاغة.. وعيار 21 يسجل مفاجأة

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم

يرغب عدد كبير من المواطنين معرفة ما هو سعر الذهب الان في مصر اليوم الاثنين الموافق 11 من مارس، حيث أن اسعار الذهب في مصر سجلت زيادة جديدة من بعد هبوط قد شهدته في الأيام الماضية، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة جاءت بعد رفع سعر الفائدة.

سعر الذهب اليوم الإثنين

وفي هذا الصدد، سعر الذهب اليوم الإثنين سجل استقرارا تاما في الأسعار بمستهل تعاملات الصاغة، ليحافظ سعر الذهب عيار 21 الآن على آخر هبوط قيمة 25 جنيهًا في سعر جرام الذهب أمس الأول، وعلى الصعيد العالمي بلغت قيمة أونصة الذهب نحو 2180 دولارا.

واستهل سعر الذهب اليوم في مصر تداولاته على استقرار في الصاغة، لتسجل أسعار الذهب اليوم الإثنين 11 مارس 2024، بحسب آخر تحديث معلن من شعبة الذهب والجواهرجية في مصر، كالتالي:

بدأ سعر الذهب عيار 24 اليوم الإثنين 11 مارس 2024 تداولاته الصباحية في الصاغة على استقرار، ليسجل قيمة 3657 جنيهًا للبيع، بينما سجل 3600 جنيه للشراء، وذلك دون احتساب المصنعية والدمغة.

بدأ سعر الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 11 مارس 2024 تداولاته الصباحية في الصاغة على استقرار، ليسجل قيمة 3200 جنيه للبيع، بينما سجل 3150 جنيهًا للشراء، وذلك دون احتساب المصنعية والدمغة، وبالمصنعية يصل إلى 3300 جنيه.

 مؤشرات جديدة لخفض أسعار الفائدة 

وفي نفس السياق، ارتفعت أسعار الذهب في دولة الإمارات خلال تعاملات اليوم الإثنين، وسط ترقب تقرير التضخم بالولايات المتحدة بحثا عن مؤشرات جديدة على الموعد المحتمل لخفض أسعار الفائدة.

وخلال تعاملات اليوم، ارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 257.66 درهم للجرام ما يعادل 70.15 دولار، من سعر ختام تعاملات الجمعة البالغ 257.07 درهم للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 22 إلى 236.19 درهم للجرام ما يعادل 64.31 دولار، من سعر 234.55  درهم للجرام، وسجل الذهب عيار 21 نحو 225.45 درهم للجرام ما يعادل 61.38 دولار، مرتفعاً من سعر 224.93 درهم للجرام.

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وارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 193.24 درهم للجرام ما يعادل 52.61 دولار، من سعر 192.80 درهم للجرام، وزاد  سعر الذهب عيار 14 إلى 150.30 درهم للجرام ما يعادل 40.2 دولار، من سعر 149.95 درهم للجرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 8014 درهماً ما يعادل 2181 دولاراً، وسجل الجنيه الذهب سعر 1803 درهماً ما يعادل 491.04 دولار، كما سجل كيلو الذهب سعر 257.659 درهم ما يعادل 70.151 دولار.

وسوف نرصد لكم سعر الذهب الان في مصر اليوم الاثنين، والتي جاءت كالتالي:

وبالنسبة إلى سعر الذهب الان في مصر اليوم الاثنين فقد سجلت الأسعار في محالات الصاغة المختلفة على هذا النحو:

  • سجل اليوم سعر ذهب عيار 24 في مصر للشراء نحو قيمة 3,686 جنيه مصري، بينما سجل للبيع نحو قيمة 3,600 جنيه مصري.
  • سجل اليوم سعر ذهب عيار 18 في مصر للشراء 2.764 جنيه، وللبيع قيمة 2.700 جنيه.
  • سجل سعر ذهب عيار 21 في مصر للشراء 3.225 جنيه، وللبيع قيمة 3.150 جنيه.
  • اليوم سعر أونصة ذهب في مصر للشراء 114.627 جنيه، وللبيع قيمة 111.960 جنيه.
  • سجل سعر ذهب عيار 22  في مصر للشراء 3.379 جنيه، وللبيع قيمة 3.300 جنيه.
  • اليوم سعر جنيه ذهب 25.800 جنيه، وللبيع قيمة 25.200 جنيه.
  • سجل سعر ذهب عيار 14  في مصر للشراء 2.150 جنيه، وللبيع قيمة 2.100 جنيه.
  • اليوم سعر ذهب عيار 12 في مصر للشراء 1.843 جنيه، وللبيع قيمة 1.800 جنيه.

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كما نرصد لكم أسعار سبائك الذهب الان في مصر اليوم، والتي جاءت كتالي: 

  • سعر سبيكة 0.25 جرام 24 قيراط للشراء نحو قيمة 921.50 جنيه، بينما سجل للبيع نحو قيمة 900 جنيه مصري.
  • سعر سبيكة 0.5 جرام 24 قيراط للشراء نحو قيمة 1.843 جنيه، بينما سجل للبيع نحو قيمة 1.800 جنيه مصري.
  • سعر سبيكة 1 جرام 24 قيراط للشراء نحو قيمة 3.686 جنيه، بينما سجل للبيع نحو قيمة 3.600 جنيه مصري.
  • سعر سبيكة 2.5 جرام 24 قيراط للشراء نحو قيمة 9.215 جنيه، بينما سجل للبيع نحو قيمة 9.000 جنيه مصري.
  • سعر سبيكة 5 جرام 24 قيراط للشراء نحو قيمة 18.430 جنيه، بينما سجل للبيع نحو قيمة 18.000 جنيه مصري.
  • سعر سبيكة 10 جرام 24 قيراط للشراء نحو قيمة 36.860 جنيه، بينما سجل للبيع نحو قيمة36.000 جنيه مصري.
  • سعر سبيكة 25 جرام 24 قيراط للشراء نحو قيمة 92.150 جنيه، بينما سجل للبيع نحو قيمة 90.000 جنيه مصري.
  • سعر سبيكة 50 جرام 24 قيراط للشراء نحو قيمة 184.300 جنيه، بينما سجل للبيع نحو قيمة 180.000 جنيه مصري.
  • سعر سبيكة 100 جرام 24 قيراط للشراء نحو قيمة 368.600 جنيه، بينما سجل للبيع نحو قيمة 360.000 جنيه مصري.
  • سعر سبيكة 1000 جرام 24 قيراط للشراء نحو قيمة 3.686.000 جنيه، بينما سجل للبيع نحو قيمة 3.600.000 جنيه مصري.
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