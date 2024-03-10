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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تذبذب أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صدى البلد

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد حالة من التذبذب على مدار تعاملات اليوم، حيث تراجع سعر الذهب في مستهل التعاملات بنحو 100 جنيه ثم ارتفع في منتصف التعاملات.

وكانت أسعار الذهب ، قد شهدت تراجعا خلال  اليومين الماضيين  بعد أن ارتفع متأثرا بارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري من 31 إلى 50 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر ـ3150 جنيها خلال تعاملات اليوم، الأحد. 

 

 

 

سعر الذهب عالميا

وعالميا، شهد سعر الذهب ارتفاعا قويا مسجلا 2178 دولارا للاوقية.

سعر الذهب عيار 18  

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2700 جنيه للشراء. 

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 3150 جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 3567 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 25.120 جنيه.

توقعات أسعار الذهب 

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي للجلسة الخامسة على التوالي ليسجل أعلى مستوى جديد منذ 3 أشهر، وذلك في ظل استمرار الطلب على الذهب بعد تغير التوقعات في الأسواق لصالح خفض الفائدة الأمريكية في يونيو القادم، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن مع استمرار التوترات الجيوسياسية.

من جهة أخرى، ارتفع سعر الذهب المحلي لليوم الثاني على التوالي، بعد ارتفاع تدريجي معتدل في سعر صرف الدولار في السوق الموازي، إلى جانب الارتفاع الكبير في سعر الأونصة العالمية، الأمر الذي زاد من تسعير الذهب المحلي.

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي ليخترق المستوى 2120 دولارا للأونصة ليفتح الطريق لمزيد من المكاسب حتى المستهدف عند منطقة 2140 – 2150 دولارا للأونصة، وذلك مع استمرار الطلب على الذهب.

من جهة أخرى، نجد أن الارتفاع المستمر في أسعار الذهب يأتي بدون الدخول في تصحيح سلبي حتى الآن بالرغم من التشبع الكبير في الشراء على المؤشرات الفنية، وقد يبدأ التصحيح بدعم من البيانات الاقتصادية أو شهادة رئيس الفيدرالي هذا الأسبوع.

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