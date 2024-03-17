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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

300 جنيه مرة واحدة|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. وعيار21 مفاجأة سابع يوم رمضان

الذهب 
الذهب 

تحركت أسعار الذهب في مصر، اليوم سابع أيام رمضان، بعد هبوط عدة مرات الأيام الماضية ، حتى سجل عيار 21 نحو 2925 جنيها للبيع قبل ساعات قبل أن يصعد مجددا اليوم.

وكانت أسعار الذهب قفزت بقوة قبل أسبوع نتيجة ارتفاع سعر الأوقية إلى مستويات تاريخية عالميا لامست 2180 دولارا لأول مرة بينما تراجع الاسعار حتى أمس، مع هبوط سعر الدولار محليا إلى أقل من 48 جنيها في البنوك بعد 50.85 جنيه.

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سعر الذهب عيار 14 اليوم الأحد 17-3-2024

جاء ذلك على خلفية إعلان البنك المركزي فى اجتماع استثنائي، الأربعاء الماضي 6 مارس السماح تحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصعد سعر الدولار إلى نحو 49.10 جنيه للشراء في البنوك، مع القضاء نهائيا على السوق الموازي.

وبعدها أعلنت مصر ممثلة في رئاسة مجلس الوزراء انهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بقرض قيمته 8 مليارات جنيه بدلا من 3 مليارات، لتعلن مصر رسميا انتهاء ازمة العملة والنقد الأجنبي ويستقر على خلفية ذلك الذهب في مصر.

الذهب عيار 18 

تحرك سعر العيار الشهير وهو عيار 18 فبعد 2,554 بعد 2,507  جنيها للبيع، ولكن يظل متراجعا بقوة عن موجة الارتفاع القاسية بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه بدون إضافات.

الذهب 

أسعار الذهب اليوم عيار 21 

سعر عيار 21 ، زيادة جديدة في محلات الصاغة، ويهتم الكثير بالبحث عن سعره، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين، ولكن بعد أن سجل أعلى قمة في نهاية يناير الماضي 4050 جنيهًا، بالرغم من ارتفاعه بنحو 35 جنيها، سجل اليوم نحو 2,980 جنيه للشراء بعد 3350-3400 جنيه.

كم سعر جرام الذهب؟

سعر جرام الذهب كم؟ من أهم ما يبحث عنه الكثير، خاصة في أيام الإجازات والمناسبات، لمعرفة سعر عيار 21 أو قد يرغب البعض في معرفة سعر عيار 18 وكذلك عيار 24، فهما من الأكثر مبيعا في المحلات.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الجرام عيار 24 ، تحرك لنحو 3,406 بعد 3,343 جنيه للشراء أمس ويظل عيار 24 الأعلى في السوق مُتراجعًا من أعلى سعر وهو 4570 جنيهًا بدون مصنعية بنهاية الشهر الماضي، وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء الجنيهات الذهب والسبائك بأوزانها المختلفة.

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الجنيه الذهب قفز خلال ساعات بقيمة نحو 300 جنيه، والذي يرغب الكثير في شراؤه من أجل الاستثمار وحفظ المال، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية.

ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24، سجل تراجعا ليبدأ من نحو 23,840 بعد 23,560 جنيه للشراء أمس، ويظل منخفضا من 24600 جنيه قبل يومين ، فيما سجل 28000 جنيه للشراء قبل أيام، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

أسعار الذهب مباشر

يقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير أسعار الذهب على مستوى أعيرته دون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم  الأحد في مصر: 3,406 جنيها للشراء و 3,371  جنيها للبيع .

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأحد : 2,980 جنيها للشراء و2,950  جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الأحد : 2,554 جنيهًا للشراء و 2,529  جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم الأحد : 1,987 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأحد عيار 24 : 23,840 جنيه للشراء و 23,600  جنيه للبيع.

كم سعر الأونصة اليوم؟

ويهتم الكثير بالبحث عن كم سعر الأونصة اليوم؟، وخاصة الراغبون في الاستثمار لمتابعة تطورات سعر الذهب، وفي الغالب تزن نحو (31.1 جرام) عيار 24 قيراط، لشرائها والاستثمار فيها، أو بيعها للتصرف في أموالها.

وسجل سعر الاونصة في بورصة نيويورك العالمية قفزة تاريخية  ليصل نحو 2156  دولارا بعد 2180 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

أسعار الذهب تكون بدون مصنعية، عند الشراء ويتم إضافة سعر المصنعية على سعر الجرام، وهو ما يبحث عنه المقبلين على الشراء خاصة المشغولات والسبائك، ويتغير من تاجر إلى آخر.

ويمكن حساب سعر المصنعية بكل سهولة حيث تكون في الغالب بدءا من 80 وحتى 200 جنيه كزيادة على السعر ، أو نحو 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية، أما مصنعية الذهب المستعمل فتبدأ من 30 جنيهًا فأكثر، والسبائك الأكثر من 100 جرام تكون مصنعيتها أقل بكثير من نظيرتها الأقل.

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