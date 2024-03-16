الذهب يتجه إلى أول خسائر أسبوعية خلال شهر

ارتفعت أسعار الذهب لكنها تتجه لقطع سلسلة مكاسب دامت 3 أسابيع، بفعل مؤشرات جديدة حول التضخم في أميركا دفعت المستثمرين إلى إعادة التفكير في مسار الفدرالي بالنسبة لمعدل الفائدة.

وحسب البيانات الأميركية التي صدرت أمس الخميس، ارتفعت أسعار المنتجين بأكثر من التوقعات في فبراير، كما أن بيانات أسعار المستهلكين التي صدرت في وقت سابق من الأسبوع كشفت أن التضخم لا يزال عنيداً.

وتعمق مستويات التضخم المرتفعة الضغوط على الفدرالي للإبقاء على معدل الفائدة مرتفعاً، بما يؤثر على الأصول التي لا تدر عائداً مثل الذهب، ويزيد من جاذبية السندات.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 20 نقطة أساس إلى 4.282% هذا الأسبوع حتى الآن، فيما ارتفع الدولار بأكثر من 0.7% متجهاً لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف يناير

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.3% إلى 2173 دولاراً للأونصة.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر إمباير ستيت للصناعة وأسعار الصادرات في أميركا في وقت لاحق اليوم.