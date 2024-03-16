عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يتجه إلى أول خسائر أسبوعية خلال شهر

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب  لكنها تتجه لقطع سلسلة مكاسب دامت 3 أسابيع، بفعل مؤشرات جديدة حول التضخم في أميركا دفعت المستثمرين إلى إعادة التفكير في مسار الفدرالي بالنسبة لمعدل الفائدة.

وحسب البيانات الأميركية التي صدرت أمس الخميس، ارتفعت أسعار المنتجين بأكثر من التوقعات في فبراير، كما أن بيانات أسعار المستهلكين التي صدرت في وقت سابق من الأسبوع كشفت أن التضخم لا يزال عنيداً.

وتعمق مستويات التضخم المرتفعة الضغوط على الفدرالي للإبقاء على معدل الفائدة مرتفعاً، بما يؤثر على الأصول التي لا تدر عائداً مثل الذهب، ويزيد من جاذبية السندات.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 20 نقطة أساس إلى 4.282% هذا الأسبوع حتى الآن، فيما ارتفع الدولار بأكثر من 0.7% متجهاً لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف يناير

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.3% إلى 2173 دولاراً للأونصة.

 ومن المقرر صدور بيانات مؤشر إمباير ستيت للصناعة وأسعار الصادرات في أميركا في وقت لاحق اليوم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يرسل طائرة خاصة لنقل أحمد رفعت للعلاج في إنجلترا

لاعب الزمالك يتقدم بشكوى رسمية بعد فسخ التعاقد معه.. تفاصيل

50 مليون يورو وبمساعدة محمد صلاح.. ليفربول يقترب من ضم نجم منتخب مصر

بعد يوم عمل شاق.. أزمة قلبية تغيب أشهر أطباء القلب في المنوفية

جملة من 3 كلمات.. ماذا قالت حبيبة الشماع فتاة الشروق قبل وفاتها؟

رسالة مؤثرة من زوجة سائق أوبر بعد وفاة حبيبة الشماع.. فيديو

التعليم في أسبوع| تعديل موعد امتحانات الترم الثاني مرتين بسبب أعياد المسيحيين .. وفصل الطلاب المتغيبين عن مدارسهم وحرمانهم من أعمال السنة

زادت 10 أضعاف.. قفزة في تحويلات المصريين بالخارج ومفاجأة حول مستقبل الجنيه

ترشيحاتنا

6 عبادات جائزة للحائض في رمضان.. داعية: رددي هذه الأذكار تمحو ذنوبك

لاعلاقه له بالتمثيل.. ماجدة خيرالله تهاجم مصطفى أبو سريع بسبب مسلسل العتاولة

دعاء اليوم السادس من رمضان للرزق.. أدركه بـ 20 صيغة الآن

شيرين رضا تسبّ فنانة شهيرة دفاعا عن ابنتها نور.. وتكشف عن السبب الحقيقي لطلاقها من عمرو دياب

أغرب سكوتر ثلاثي العجلات من هوندا.. أهم مواصفات الفنية

آخر فرصة.. النيابة الإدارية تعلن المواعيد النهائية للمتخلفين عن التقديم لوظيفة معاون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رعب بالهرم| صاحب شركة أدوية يطلق النار على حارس عقار.. ماذا كشفت الكاميرات؟

جربه على نفسه.. محمد هانى الناظر يكشف خطوات عمل سيروم للشعر

بنتلي ورولز رويس.. عصابة تستولى على سيارات بـ8 ملايين دولار بالمملكة المتحدة

الفستق الكداب يثير الجدل على السوشيال ميديا.. نفس الطعم والشكل و«السعر أقل»

فيديو

العلاقة المباحة قبل الزواج.. فتاوى علي جمعة تثير جدلا

مفاجأة بشأن مرتبات شهري أبريل ومايو.. اعرف الزيادة كام

نوة العوة تقترب.. ماذا سيحدث في الإسكندرية؟

صعيدي من التجمع..محمد القس يروي كواليس دوره في مسلسل بـ 100 راجل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ