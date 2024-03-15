2950 جنيها للجرام.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب| تفاصيل

تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدي المواطنين الراغبين فى الاستثمار فالمعدن الأصفر أصبح وعاء ادخاري آمن وسط ارتباك الأسعار العالمية.

كما يمثل أسعار الذهب أيضا أهمية بالنسبة للراغبين في شراء الشبكة لمعرفة أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية فالمعدن الأصفر يشهد خلال تلك الفترة حالة انخفاض حاد .

أسعار الذهب اليوم

وسجلت أسعار الذهب اليوم حالة تراجع خلال التعاملات الصباحية وبلغت الأسعار في محلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي :-

- بلغت أسعار الذهب اليوم الجمعة عيار 24، نحو 3371.4 جنيه.

- استقر سعر الذهب عيار 21، عند 2950 جنيها.

- سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2528.5 جنيه.

- سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 23600 جنيه.

- استقر سعر الذهب اليوم عالميا عند 2163 دولارا.



سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا



وعلي المستوي العالمي لم تشهد أسعار الذهب تغيرا يذكر في التعاملات الآسيوية وتحركت ضمن نطاق قريب من مستويات قياسية مرتفعة مع تراجع الدولار على نطاق واسع.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2173.89 دولار للأونصة، بينما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2178.20 دولار.

ومن المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل، لكن التركيز سينصب على بيانات اقتصادية ستحدد اتجاه التوقعات. وتوقع البنك المركزي الأميركي في اجتماعه في ديسمبر خفض أسعار الفائدة ثلاثة أرباع نقطة مئوية في 2024.

واستقر مؤشر الدولار بعد تخليه عن جميع المكاسب التي تحققت على خلفية بيانات التضخم القوية الأربعاء. وفي الوقت نفسه، استقرت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 4.1899 بالمئة بعد ارتفاعها 4.5 نقطة أساس في الجلسة الماضية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 942.05 دولار للأونصة. وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1060.25 دولار فيما بلغ سعر الفضة 25.05 دولار للأونصة.