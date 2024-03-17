300 جنيه| هبوط سريع في أسعار الذهب بمصر.. عيار 21 الآن مفاجأة

انخفض سعر الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي مع تراجع تدريجي في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، إلى جانب اختفاء السوق الموازي بشكل كبير، بالإضافة إلى التطورات الإيجابية فيما يتعلق بالسيولة الدولارية لدى الحكومة .



افتتح سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الأحد عند المستوى 2970 جنيه للجرام.

خلال الأسبوع الماضي انخفض الذهب بمقدار 300 جنيه بنسبة انخفاض وصلت إلى 9.8% حيث أغلق الذهب تداولات الأسبوع عند المستوى 2970 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3270 جنيه للجرام.

سعر الذهب عالميا

وعالميا، سجل سعر الذهب 2155 دولارا للاوقية.

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2546 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 2970 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 3394 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 24.800 جنيه.

توقعات أسعار الذهب

تشهد أونصة الذهب العالمي تحركات هادئة مع بداية الأسبوع في ظل رغبة الأسواق في انتظار بيانات التضخم الأمريكية التي تعد أهم الأحداث هذا الأسبوع والتي تصدر يوم غد الثلاثاء، لتبقى التداولات بالقرب من أعلى مستوى تاريخي لها، وحتى الآن لم يظهر الذهب علامة على الدخول في تصحيح سلبي أو جني للأرباح.

تراجع سعر الذهب المحلي منذ بداية الأسبوع، متأثرا بالتراجع الطفيف في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، حيث يستمر الترقب في الأسواق للتغيرات على السعر الرسمي في البنوك بعد أن تقلصت الفجوة بين سعر البنك وسعر السوق الموازي.

التداولات الهادئة لسعر الأونصة العالمية اليوم واغلاق سعر الذهب تداولات الأسبوع الماضي تحت المستوى 2180 دولار للأونصة قد يفتح المجال لبدء عمليات بيع لجني الأرباح على الذهب، ولكن قد لا يحدث هذا قبل صدور أخبار التضخم الأمريكية، لذا من المتوقع أن تستقر التداولات حتى هذا الوقت بين 2170 – 2190 دولار للأونصة.

في حالة جاءت بيانات التضخم أفضل من التوقعات قد تدفع الذهب إلى بداية التصحيح السلبي ليستهدف منطقة 2140 – 2150 دولار للأونصة وبعدها المستوى 2120 دولار

شهدت الفترة الأخيرة استقرار في سعر الصرف وتراجع تدريجي لسعر الدولار في البنوك في ظل اختفاء للسوق الموازي، وهو الأمر الذي وفر هدوء كبير في تعاملات الذهب بالرغم من استمرار التحوط في التسعير ولكن بفارق ضعيف.

بالإضافة إلى هذا يشهد الذهب المحلي طلب ضعيف مع بداية شهر رمضان قد يستمر حتى منتصف الشهر، وذلك قبل أن يعود الطلب الموسمي قبل فترة الأعياد إلى التزايد من جديد.