عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

300 جنيه| هبوط سريع في أسعار الذهب بمصر.. عيار 21 الآن مفاجأة

صدى البلد

انخفض سعر الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي مع تراجع تدريجي في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، إلى جانب اختفاء السوق الموازي بشكل كبير، بالإضافة إلى التطورات الإيجابية فيما يتعلق بالسيولة الدولارية لدى الحكومة .


افتتح سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الأحد عند المستوى 2970 جنيه للجرام.

خلال الأسبوع الماضي انخفض الذهب بمقدار 300 جنيه بنسبة انخفاض وصلت إلى 9.8% حيث أغلق الذهب تداولات الأسبوع عند المستوى 2970 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3270 جنيه للجرام.

سعر الذهب عالميا

وعالميا، سجل سعر الذهب 2155 دولارا للاوقية.

سعر الذهب عيار 18  

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2546 جنيه للشراء. 

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 2970 جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 3394 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 24.800 جنيه.

توقعات أسعار الذهب 

تشهد أونصة الذهب العالمي تحركات هادئة مع بداية الأسبوع في ظل رغبة الأسواق في انتظار بيانات التضخم الأمريكية التي تعد أهم الأحداث هذا الأسبوع والتي تصدر يوم غد الثلاثاء، لتبقى التداولات بالقرب من أعلى مستوى تاريخي لها، وحتى الآن لم يظهر الذهب علامة على الدخول في تصحيح سلبي أو جني للأرباح.

تراجع سعر الذهب المحلي منذ بداية الأسبوع، متأثرا بالتراجع الطفيف في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، حيث يستمر الترقب في الأسواق للتغيرات على السعر الرسمي في البنوك بعد أن تقلصت الفجوة بين سعر البنك وسعر السوق الموازي.

التداولات الهادئة لسعر الأونصة العالمية اليوم واغلاق سعر الذهب تداولات الأسبوع الماضي تحت المستوى 2180 دولار للأونصة قد يفتح المجال لبدء عمليات بيع لجني الأرباح على الذهب، ولكن قد لا يحدث هذا قبل صدور أخبار التضخم الأمريكية، لذا من المتوقع أن تستقر التداولات حتى هذا الوقت بين 2170 – 2190 دولار للأونصة.

في حالة جاءت بيانات التضخم أفضل من التوقعات قد تدفع الذهب إلى بداية التصحيح السلبي ليستهدف منطقة 2140 – 2150 دولار للأونصة وبعدها المستوى 2120 دولار

شهدت الفترة الأخيرة استقرار في سعر الصرف وتراجع تدريجي لسعر الدولار في البنوك في ظل اختفاء للسوق الموازي، وهو الأمر الذي وفر هدوء كبير في تعاملات الذهب بالرغم من استمرار التحوط في التسعير ولكن بفارق ضعيف.

بالإضافة إلى هذا يشهد الذهب المحلي طلب ضعيف مع بداية شهر رمضان قد يستمر حتى منتصف الشهر، وذلك قبل أن يعود الطلب الموسمي قبل فترة الأعياد إلى التزايد من جديد.

الذهب سعر الذهب الدولار السوق الموازي سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عالميا سعر جرام الذهب الجنيه الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الذهب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك بعد آخر تراجع

30 جنيهًا|أسعار الدواجن تخالف التوقعات سابع يوم رمضان.. وكرتونة البيض مفاجأة

300 جنيه مرة واحدة|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. وعيار21 مفاجأة سابع يوم رمضان

الأشعة تثبت إصابة نجم الأهلي بقطع في الرباط الصليبي

محمد فؤاد ينهار في عزاء حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر .. فيديو

أنا مش متخلفة عقليا| شيرين رضا تنسحب من برنامج العرافة.. وتفجر مفاجأة عن زواج عمرو دياب ودينا الشربيني

بسبب هذا السؤال.. لماذا انسحبت شيرين رضا من برنامج العرافة ؟

تطورات أثارت القلق وأفجعت مُحبيه| هذا ما يحدث لـ اللاعب أحمد رفعت الآن؟

موضوعات متعلقة

الإحصاء: 1.19 % نموا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية بنهاية 2023

الإحصاء: مصر تنجح في خفض فاتورة الاستيراد بقيمة 13 مليار دولار خلال 2023

الإحصاء: تنفيذ 239.9 ألف وحدة سكنية عام 2022/2023 باستثمارات 262.1 مليار جنيه

وفد هندي رفيع المستوى يزور أسوان للاطلاع على تجربة "حياة كريمة"

480 جنيها دفعة واحدة|الذهب يواصل التراجع لليوم الثاني.. وهذه قيمة الجنيه الآن

التخطيط: خطة العام المالي الحالي تراعي قرارات مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام

في جميع البنوك| الريال السعودي يتراجع مقابل الجنيه الآن

تراجع جديد يضرب سعر الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

5 كلمات تتساقط بها ذنوبك كأوراق الشجر.. رددها ولو مرة في العمر

300 جنيه| هبوط سريع في أسعار الذهب بمصر.. عيار 21 الآن مفاجأة

تخرج في جرأة لتنقل الواقع الفلسطيني|أصغر مراسلة تغطي الحرب بعمر 11 عاماً

تأخرت في قضاء ما فات من رمضان الماضي.. هل علي إخراج الفدية؟

أهم الأخبار|ويل سميث: قرأت القرآن كاملًا في رمضان.. إيقاف الحكم محمود البنا.. إبراهيم عيسى: أختي منتقبة وأحبها كثيرًا

تُطعم 60 ألف صائم .. حكاية أكبر مائدة إفطار للأشراف المهدية بأسيوط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أخطاء احذروا من فعلها في حالات الحرائق

احذر من شراء الذهب المستعمل عبر الإنترنت.. هل يمكن بيعه أو استرداده؟

على صفحة والده.. محمد هاني الناظر يعرض وصفة طبية للشعر

ربنا ما يوريكي.. أروى جودة ترد على إحدى متابعيها بعد انتقاد شكلها

فيديو

سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد نجلها.. فيديو

حسن عبد الفتاح يعلن مفاجأة لجمهوره في عيد الفطر 2024 | خاص

مسئولة قعدتني 5 سنين وهدخل الجنة بسبب ابني .. ماذا قالت مها أحمد عن فترة غيابها وابنها؟

منع نجوى فؤاد من الحركة وهذه أمنياتها بعد التاريخ الفني الطويل.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ