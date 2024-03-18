عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا تلفزيونيا بعنوان: " بايدن في مأزق.. اتهامات للرئيس الأمريكي بمخالفة قانون سلطات الحرب".

وأشار التقرير إلى أنه بينما تشير عقارب الساعة إلى الثالثة صباحا الثاني عشر من يناير عام 2024 كانت الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا تدمر أهداف للحوثيين في اليمن معلنة اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

ولفت التقرير إلى أن صاحب تلك الغارات تساؤلات عن سيناريوهات ما بعد الغارات وما الذي تريده الولايات المتحدة، عمل دفاعي لتأمين حرية الملاحة في البحر الأحمر هكذا كان الرد الأمريكي دوليا على الضربات التي وجهتها واشنطن إلى الحوثيين بمشاركة بريطانيا إلا أن الخلافات دبت في أروقة المجالس السياسية الأمريكية صاحبتها اتهامات للرئيس الأمريكي بمخالفة قانون مجلس الحرب.

وأوضح التقرير أن هناك خلاف كبير بين الرئيس الأمريكي بايدن والكونجرس، فبعد وقوع الضربات بدأ عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي بالتشكيك في دستوريتها وشرعية قرار بايدن الأحادي بشنها من دون موافقة مسبقة.

وتابع: "اعتراضات الكونجرس ركزت على انتهاك المادة الأولى من الدستور الأمريكي التي تنص على ضرورة موافقة الكونجرس قبل إعلان الحرب أو الدخول في نزاع مسلح".