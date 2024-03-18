عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق 9 محلات وورش مخالفة للمواعيد بالمحلة

اغلاق المحال التجارية
اغلاق المحال التجارية بالغربية

قال عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أنه تم غلق 9 محلات وورش لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية، وذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة، كما تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ  12 محلا تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.

رئيس جامعة طنطا يهنئ حاتم أمين بتعيينه نائبا للدراسات العليا والبحوث

وأشار "فكرى"، إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة، فى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والخاصة بتطبيق المواعيد الرسمية المقررة لفتح وغلق المحال التجارية و المولات و المطاعم و الورش.

الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا في الضفة الغربية

وأكد رئيس  المدينة، على تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية، تحت إشراف نواب رئيس المدينة ، ويتم من خلالها المرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات، وذلك للالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام.

المحال التجارية الضفة الغربية المطاعم والمولات الوحدات المحلية الإنارة الخارجية الانضباط استهلاك الكهرباء استهلاك الكهربا دراسات العليا والبحوث رئيس مركز ومدينة المحلة رئيس المدينة غلق المحال التجاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط عمرو الليثي من الطابق الثالث و15 غرزة بالجسد.. ماذا حدث؟

300 جنيه فجأة|الذهب يعاود التراجع ثامن يوم رمضان..وهذا سعر عيار 21 الآن

فتح عينه| أول طلب من أحمد رفعت بعد إفاقته.. تفاصيل

السكر هيغرق السوق|الحكومة تعلن انتهاء الأزمة رسميًا خلال أيام.. والكيلو بـ27 جنيها

تراجع 4 جنيهات رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك ثامن يوم رمضان

تصل القاهرة مساء.. الأرصاد تحذر المواطنين من سقوط أمطار | فيديو

بعد إيقاف حكام لقاء الأهلي والبنك| الخطيب يطالب بإعادة المباراة.. تفاصيل

الأرصاد تحذر من ذروة عدم استقرار الطقس.. وهذه الفئات ممنوعة من الخروج

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة طنطا يوقع عقد تقديم خدمات الرعاية الطبية لأعضاء هيئة التدريس

ترشيحاتنا

الشباب والرياضة تطالب مجلس الدولة برفض طعن مرتضي منصور علي انتخابات الزمالك.. فيديو

إسرائيل ترفض دخول مفوض أونروا لمعبر رفح.. تفاصيل

الاحتلال يعلن مقـ.تل أحد جنوده في عملية اقتحام مجمع الشفاء بغزة

ليست حقيقية.. ألمانيا تعلق على انتخابات روسيا وتتوعد بعقوبات

ماذا يفعل من فاتته صلاة العشاء ووجود جماعتين أحدهما تؤدي التراويح| الإفتاء تجيب

شكري: مصر ترفض أي تدخلات خارجية في الأزمة السودانية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ويليام كريمر الحاصل على نوبل للسلام هل قدم حلولا للحروب؟

اقتصادي جدا.. طريقة عمل الزبادي بالسرنجة

سقوط عمرو الليثي من الطابق الثالث و15 غرزة بالجسد.. ماذا حدث؟

بالعبايات.. شاهد أبرز إطلالات نسرين طافش في رمضان تشعل إنستجرام

فيديو

أحمد العوضى: أجدد فى أعمالي وقصة حق عرب مختلفة عما قدمته قبل ذلك|حوار

دي خصوصيات وكده كتير.. شيرين رضا تنسحب من برنامج العرافة لهذا السبب

"إحنا موجودين" .. حسن عبد الفتاح يوجه رسالة للمنتجين والمخرجين

مبقتش اتحرك وهذه أمنيتي الوحيدة .. الفنانة نجوى فؤاد تتعرض لوعكة صحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ