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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا في الضفة الغربية

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 25 فلسطينيا على الأقل، في الضفة الغربية المحتلة، مساء السبت وصباح الأحد، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.

وقال نادي الأسير، اليوم الأحد، إن من بين المعتقلين امرأة من غزة وطفل وجريح، بالإضافة إلى أسرى سابقين. ونفذت غالبية الاعتقالات في منطقة الخليل، مع مزيد من الاعتقالات في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة والقدس.

واتهمت جمعية الأسير الفلسطيني قوات الأمن الإسرائيلية بتنفيذ 'أعمال واسعة النطاق من الانتهاكات والضرب المبرح والتهديدات ضد المعتقلين وعائلاتهم' وتدمير المنازل.

وقالت المجموعة، وهي منظمة غير حكومية تعمل على تعزيز حقوق السجناء، إن مريضة بالسرطان من غزة اعتقلت بينما كانت في طريقها لتلقي علاج السرطان في القدس.

ومنذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، تم اعتقال أكثر من 7630 فلسطينيًا في الضفة الغربية والقدس، وفقًا لجمعية الأسير الفلسطيني.

من جهته، يقول الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل أكثر من 3,500 مشتبه بهم مطلوبين خلال تلك الفترة، بما في ذلك حوالي 1,500 عضو في حماس.

وتزايدت بشكل حاد أعمال العنف ضد الفلسطينيين من قبل القوات الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية خلال الحرب، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في رام الله.

الضفة الغربية قوات الاحتلال الإسرائيلي نادي الأسير الفلسطيني

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