بلع لسانه.. إدارة المقاولون العرب تنفي خبر إصابة "محمود مانجا" والطبيب يؤكد

بعد أيام قليلة من إصابة أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر ومنتخب مصر لكرة القدم بتوقف في عضلة القلب نتيجة تناوله الكثير من القهوة، تعرض محمود أبو الفتوح مانجا الشهير بـ "محمود مانجا" لاعب نادي المقاولون العرب لأزمة صحية إثر إصابة في الرأس نتيجة اصطدام كرة بها أثناء مران النادي يوم الجمعة الماضي.

الإدارة تنفي

تداولت الأخبار حينها أن إصابة رأس اللاعب بالكرة تسببت في بلع لسانه وهو الأمر الذي نفته إدارة نادي المقاولون العرب في اليوم التالي للإصابة مباشرة من خلال بيان لها يفيد بأن الأخبار المتداولة بشأن بلع اللاعب محمود مانجا للسانه أثناء مران الفريق أخبارًا مغلوطة.

وأكدت إدارة النادي في بيانها أن اللاعب لا يعاني من أية مشكلات صحية، وقال محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن محمود مانجا لم يبتلع لسانه ولم يفقد الوعي وتم نقله للمركز الطبي بواسطة الجهاز الفني والطبي التابع للنادي من أجل الاطمئنان عليه وأثبتت الفحوصات التي قام بإجرائها سلامته ثم غادر المستشفى وسيباشر تدريبا الفريق بصورة طبيعية.

كما طالب (فتحي) وسائل الإعلام المختلفة بضرورة تحري الدقة فيما يتم بثه ونشره لعدم إثارة الفزع.

الطبيب يؤكد

لكن طبيب فريق المقاولون العرب أيمن زين أكد أمس الأحد إصابة اللاعب محمود مانجا بكدمة خلال تمرينات الفريق أدت إلى حدوث نوع من أنواع الارتجاج بالمخ وهو ما أسفر عنه فقدان اللاعب للوعي وبلعه للسانه لكن الطاقم الطبي استطاع إنقاذه في الملعب ثم الذهاب به إلى المستشفى للاطمئنان عليه.

وأشار (زين) في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إلى أن (مانجا) ظل في المستشفى لمدة 48 ساعة تحت الملاحظة ثم خرج أمس وهو الآن بصحة جيدة وسوف يبدأ في المشاركة بتدريبات الفريق بعد 6 أيام من خروجه من المستشفى.

وأوضح (زين) أن ما تعرض له اللاعب محمود مانجا يتشابه مع ما تعرض له اللاعب أحمد رفعت لأن هذه الحالات تندرج تحت مسمى الحالات الطارئة التي تتضمن توقف عضلة القلب وارتجاج المخ وبلع اللسان وغيرهم. مشيرًا إلى ضرورة التعامل الفوري مع هذه الحالات.