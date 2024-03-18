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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشبه حالة أحمد رفعت.. طبيب المقاولون العرب يكشف تفاصيل أزمة لاعب الفريق

محمود أبو الفتوح
محمود أبو الفتوح مانجا

قال أيمن زين طبيب فريق المقاولون العرب، إن محمود أبو الفتوح مانجا لاعب الفريق، أصبح بحالة جيدة، بعدما تعرض لكدمة خلال مران الفريق، أدت إلى ارتجاج، وهو ما استدعى تواجده تحت الملاحظة بالمستشفى لمدة 48 ساعة.

 

وأضاف أيمن زين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن مانجا لن يعود إلى التدريبات قبل 6 أيام من خروجه من المستشفى، إذ تعرض لاشتباه في بلع لسانه.

 

وأشار طبيب المقاولون العرب، إلى أن ما حدث لمانجا يشبه لما تعرض له أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، لذلك من الضروري التعامل مع مثل هذه الحالات رغم ندرتها، مشددًا على ضرورة تنظيم مؤتمرات دورية تثقيفية للتعامل مع مثل هذه الإصابات.

 

واختتم تصريحاته، أن اللاعب مسؤول عن نفسه، حتى إذا منحه الطبيب علاج دون معرفته، خاصة وأن هذا الأمر قد يعرضه للإيقاف، فضلًا عن تناول الكافيين له نسبة إذا زادت تتسبب في تسارع ضربات القلب.

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