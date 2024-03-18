وزير الخارجية: مصر تدعم المفوض العام للأونروا بصورة كاملة

ثمن وزير الخارجية ، السفير سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي مع مفوض العام لوكالة أونروا، على شجاعة موظفي الأنروا فى مواصلة تقديم المساعدة والإغاثة للسكان فى قطاع غزة أثناء القصف والتدمير والإفتقار إلى وسائل المعينة الأساسية.

وأضاف وزير الخارجية: “نقدر الدور الذى أطلع به المفوض العام بالأونروا وإلتزامه المعنوي لمواصلة المسئوليات الهامة لهذه المنظمة، ومصر تدعم المفوض العام بصورة كاملة وإدراته للمنظمة والعاملين ونثني على عملهم المثالي وتمويل الأونروا ينبغي أن يستمر”.

وتابع وزير الخارجية: "أرحب بالتعاون والتنسيق القوي القائم بين مصر والمفوض العام للأونروا والمنظمة ككل ونتطلع لمواصلة التواصل معه".