أمطار وسيول من الغد حتى الأحد.. تفاصيل طقس الأيام المقبلة

تشهد كافة أنحاء الجمهورية طقساً متقلباً وكأن الفصول الأربعة اجتمعت في فصل واحد، نسائم شتاء باردة في المساء وقاسية مع الساعات المتأخرة في الليل، مختلطة مع أجواء صيفية في الصباح وفترة الظهيرة.

ويبحث الكثير عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة خصوصا بعد تداول أخبار تفيد بتغيرات في حالة الطقس حيث تشهد بعض المحافظات أمطارا غزيرة تصل إلى حد السيول.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أعلنت اليوم، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الثانى من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجرى من الإثنين 18 مارس إلى الأحد 24 مارس.

وقالت الهيئة يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء بارد ليلاً وفي الصباح الباكر أمطار متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وشمال وجنوب الصعيد قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية منها الى مناطق من جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة، أنه يوجد أمطار خفيفة الى متوسطة مساءً على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى. نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

ويستعرض صدى البلد طقس الأيام المقبلة بداية من غد الثلاثاء 19 مارس حتى الأحد المقبل 24 مارس 2024م بحسب ما صدر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية:

يوم الثلاثاء:

- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وخليج السويس وسيناء.

- نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

يوم الأربعاء

من الأربعاء 20 مارس إلى الأحد 24 مارس يوجد ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

ويوجد شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.