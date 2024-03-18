بعد مرور أسبوع.. المسلسل الأكثر مشاهدة في رمضان| تعرف عليه

مر أسبوعًا من شهر رمضان الكريم وسط محاولات حفاظ الشعب المصري على تقاليده الخاصة التي يؤديها خلاله حريصًا على مشاهدة المسلسلات بعد الانتهاء من فرائضه الدينية كوسيلة للترفيه وأخذ قسطًا من الراحة تجاه حياته اليومية الشاقة.

منصة Watch it

وقد أعلنت منصة Watch it عن قائمة بأكثر 10 مسلسلات رمضانية مشاهدة من خلالها بعد انقضاء 7 أيام من شهر رمضان المعظم جاء في مقدمتها مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، ثم مسلسل لحظة غضب بطولة الفنانة صبا مبارك في المركز الثاني.

وجاء في المركز الثالثة مسلسل الكبير أوي بطولة النجم أحمد مكي، ثم في المركز الرابع مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان. أما في المركز الخامس فجاء مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي ثم مسلسل بيت الرفاعي بطولة النجم أمير كرارة في المركز السادس ومسلسل بابا جه بطولة الفنان أكرم حسني في المركز السابع.

وتنتهي القائمة بمسلسل مسار إجباري بطولة الفنانين أحمد داش وعصام عمر في المركز التاسع ومسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي في المركز العاشر.

منصة شاهد

إلى جانب ذلك، أعلنت منصة شاهد عن أكثر المسلسلات مشاهدة بها في رمضان جاء في المرتبة الأولى منها مسلسل أشغال شقة للنجمين هشام ماجد وأسماء جلال، ثم مسلسل المداح للنجم حمادة هلال.

وجاء في المركز الثالث مسلسل العتاولة بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وزينة وباسم سمرة، ثم جاء في المركز الرابع مسلسل أعلى نسبة مشاهدة للفنانة سلمى أبو ضيف. أما المركز الخامس فاستحوذ عليه مسلسل كامل العدد+1 بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة.

كما جاء في المركز السادس برنامج رامز جاب من الآخر للفنان رامز جلال، ثم في المركز السابع مسلسل صلة رحم للنجم إياد نصار، ثم مسلسل نعمة الأفوكاتو بطولة مي عمر في المركز الثامن، ثم مسلسل بين السطور لصبا مبارك في المركز التاسع رغم أنه مسلسل غير رمضاني. ثم جاء مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي في المركز العاشر.

يذكر أن السباق الرمضاني للدراما المصرية يتنافس عليه أكثر من 3 مسلسل يتنوعون بين الاجتماعي والكوميدي وغيره من أشكال الدراما المختلفة.