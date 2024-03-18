عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد مرور أسبوع.. المسلسل الأكثر مشاهدة في رمضان| تعرف عليه

بعد مرور أسبوع..
بعد مرور أسبوع.. إليك المسلسل الأكثر مشاهدة في رمضان

مر أسبوعًا من شهر رمضان الكريم وسط محاولات حفاظ الشعب المصري على تقاليده الخاصة التي يؤديها خلاله حريصًا على مشاهدة المسلسلات بعد الانتهاء من فرائضه الدينية كوسيلة للترفيه وأخذ قسطًا من الراحة تجاه حياته اليومية الشاقة.

منصة Watch it 

وقد أعلنت منصة Watch it عن قائمة بأكثر 10 مسلسلات رمضانية مشاهدة من خلالها بعد انقضاء 7 أيام من شهر رمضان المعظم جاء في مقدمتها مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، ثم مسلسل لحظة غضب بطولة الفنانة صبا مبارك في المركز الثاني.

وجاء في المركز الثالثة مسلسل الكبير أوي بطولة النجم أحمد مكي، ثم في المركز الرابع مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان. أما في المركز الخامس فجاء مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي ثم مسلسل بيت الرفاعي بطولة النجم أمير كرارة في المركز السادس ومسلسل بابا جه بطولة الفنان أكرم حسني في المركز السابع. 

وتنتهي القائمة بمسلسل مسار إجباري بطولة الفنانين أحمد داش وعصام عمر في المركز التاسع ومسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي في المركز العاشر.

منصة شاهد

إلى جانب ذلك، أعلنت منصة شاهد عن أكثر المسلسلات مشاهدة بها في رمضان جاء في المرتبة الأولى منها مسلسل أشغال شقة للنجمين هشام ماجد وأسماء جلال، ثم مسلسل المداح للنجم حمادة هلال. 

وجاء في المركز الثالث مسلسل العتاولة  بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وزينة وباسم سمرة، ثم جاء في المركز الرابع مسلسل أعلى نسبة مشاهدة للفنانة سلمى أبو ضيف. أما المركز الخامس فاستحوذ عليه مسلسل كامل العدد+1 بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة.

كما جاء في المركز السادس برنامج رامز جاب من الآخر للفنان رامز جلال، ثم في المركز السابع مسلسل صلة رحم للنجم إياد نصار، ثم مسلسل نعمة الأفوكاتو بطولة مي عمر في المركز الثامن، ثم مسلسل بين السطور لصبا مبارك في المركز التاسع رغم أنه مسلسل غير رمضاني. ثم جاء مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي في المركز العاشر.

يذكر أن السباق الرمضاني للدراما المصرية يتنافس عليه أكثر من 3 مسلسل يتنوعون بين الاجتماعي والكوميدي وغيره من أشكال الدراما المختلفة.

شهر رمضان الشعب المصري المسلسل الأكثر مشاهدة في رمضان المسلسلات الأكثر مشاهدة في رمضان منصة WATCH IT منصة شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط عمرو الليثي من الطابق الثالث و15 غرزة بالجسد.. ماذا حدث؟

300 جنيه فجأة|الذهب يعاود التراجع ثامن يوم رمضان..وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد إيقاف حكام لقاء الأهلي والبنك| الخطيب يطالب بإعادة المباراة.. تفاصيل

فتح عينه| أول طلب من أحمد رفعت بعد إفاقته.. تفاصيل

كسر دراع عبد الناصر زيدان .. هجوم ناري من مرتضى منصور على رامز جلال | فيديو

تراجع 4 جنيهات رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك ثامن يوم رمضان

السكر هيغرق السوق|الحكومة تعلن انتهاء الأزمة رسميًا خلال أيام.. والكيلو بـ27 جنيها

منخفض جوي وأمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة بهذه المحافظات

موضوعات متعلقة

الحقي خزنيها.. الطماطم هتغلى لهذا السبب وإليك موعد انخفاض سعرها مرة أخرى

تفاصيل حريق هائل في مجمع البنوك بالتجمع الخامس والسبب مفاجئ| القصة الكاملة

مش ماس كهربائي.. سبب حريق استوديو الأهرام ومصير مسلسل المعلم

انتهاء فصل الشتاء رسميًا بهذا التوقيت|موعد إجازة شم النسيم والطقس المتوقع بالربيع

عشقه المصريون وغنت له أم كلثوم.. من هو عُمر الخيام وما علاقته بمسلسل الحشاشين؟

لم يأخذ حظه من «عتبات البهجة»|تفاصيل إصابة علاء مرسي بالسرطان وكيف تحدث إلى الله والرسول

اللي اتعمل فيه لا يخطر ببال.. بكاء مصطفى كامل بسبب حلمي بكر.. اعرف الحكاية

انخفاض غير متوقع بأسعار اللحوم رابع أيام رمضان.. هل ستتراجع لـ150 جنيها؟

ترشيحاتنا

كندا: البرلمان يصوت اليوم على الاعتراف بدولة فلسطين

رئيس الوزراء يتابع موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق.. تفاصيل

خالد الغندور يصدم جماهير الأهلي بسبب توقيع المدافع الدولي لـ بيراميدز رسميا

تستحق الشفقة.. روسيا تعلق على شائعات العائلة الملكية البريطانية

بعد تقريرها عن مجاعة غزة.. الأمم المتحدة تتقدم بطلب عاجل لـ إسرائيل

النار أكلت الخشب.. عمليات تبريد لموقع حريق لوكيشن تصوير مسلسل جودر.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خسارة وزنها ملحوظة.. مي سليم تصدم متابعيها | شاهد

مكياج لافت.. كارولين عزمي تثير ضجة بظهورها الجديد| شاهد

إمكانيات بتدور عليها وتصميم مميز .. تسريبات لهاتف Vivo X Fold3 .. صور

تسريبات حول هاتف هواوي Nova 12s الجديد قبل إطلاقه بأيام

فيديو

بلع لسانه.. إدارة المقاولون العرب تنفي خبر إصابة "محمود مانجا" والطبيب يؤكد

فتح عينه لأول مرة.. ماذا طلب اللاعب أحمد رفعت بعد إفاقته من الغيبوبة؟

أحمد العوضى: أجدد فى أعمالي وقصة حق عرب مختلفة عما قدمته قبل ذلك|حوار

دي خصوصيات وكده كتير.. شيرين رضا تنسحب من برنامج العرافة لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ