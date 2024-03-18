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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«الحشاشين» و«الكبير أوي».. منة الشرقاوي تتحدث عن المسلسلات الأكثر مشاهدة

الحشاشين
الحشاشين

أشاد الإعلامي مصطفى كفافي، بالأعمال الدرامية التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الدارمية خلال موسم رمضان 2024، قائلا إن «المتحدة» قدمت تنوعا كبيرا للغاية في الأفكار، إذ إن هناك مسلسلات تاريخية على رأسها «الحشاشين»، واخرى كوميدية كـ«الكبير أوي» وأكشن مثل «حق عرب»، إضافة إلى الدراما الشعبية في «المعلم»، وأيضا اجتماعية وأطفال وغيرهم من الأنواع.

وقال «كفافي»، خلال تقديم حلقة برنامج «صباح الخير يا مصر» مع الإعلامية منة الشرقاوي، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الدراما الاجتماعية تأخذ نصيب الأسد من نسب المشاهدة مثل «كامل العدد +، مسار إجباري، إمبراطورية ميم»، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا للغاية من المسلسلات التي ترضي كل الأذواق والأعمار.

وفي نفس الصدد، أكدت الإعلامية منة الشرقاوي، أن هناك العديد من المسلسلات التي لها نصيب كبير للغاية من المتابعة سواء على شاشات الشركة المتحدة  أو منصة watch it، موضحة أن تلك المسلسلات حققت جماهيرية كبيرة للغاية، ومشاهد من هذه الأعمال تصدرت التريند أكثر من مرة في الأسبوع الأول.

 


 

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