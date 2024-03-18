مليون و800 ألف جنيه.. حبس مستريحة الأجهزة الكهربائية في سوهاج 4 أيام

أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثينية، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامها بالاستيلاء على مبالغ مالية من 8 أشخاص بلغت جملتها مليون و800 ألف جنيه بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية، دائرة مركز شرطة سوهاج مقابل حصولهم على أرباح شهرية تقدر بـ8% من قيمة رأس المال إلا أنها توقفت عن سداد أصول المبالغ المالية وارباحها واستولت عليها دون رد.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود محضرٍ من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد"، يتضمن بلاغ المدعوة 'سمر م.د.ح' 36 سنة، حاصلة على دبلوم صناعي، و7 أشخاص آخرين يقيمون دائرة المركز.

وتضمن البلاغ تضررهم من المدعوة 'سماح ا.ا.ا' 34 سنة، لا تعمل، وتقيم دائرة المركز، لاستيلائها على مبالغ مالية منهم بلغت جملتها مليون و800 ألف جنيه، بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية تقدر بـ8% من قيمة رأس المال إلا أنها توقفت عن سداد أصول المبالغ المالية وارباحها واستولت عليها دون رد.

وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمه وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة وتعهدت برد المبالغ المالية، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.