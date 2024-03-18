محاسب ينهي حياته بـ قرص غلة في سوهاج

أقدم محاسب في نهاية العقد السادس من العُمر، على إنهاء حياته بتناوله قرص لحفظ الغلال، بمنزل أسرته دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج؛ لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب الخلافات العائلية التي شهدها في الفترة الأخيرة.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانِ سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده انتهاء حياة محاسب تناول قرص لحفظ الغلال، دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین انتهاء حياة المدعو (محمد م.م.ع، 58 سنة، محاسب، ويقيم دائرة القسم)، وأفاد شقيقه المدعو (محمود م.م.ع، 49 سنة، مدرس، ويقيم دائرة قسم طهطا)، بأنه أثناء تواجد شقيقه المذكور بالمنزل تناول قرص لحفظ الغلال مما أدى إلى إصابته ووفاته.