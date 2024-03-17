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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج: الترسيم الجديد يضيف 100كم ويفتح آفاقا جديدة للتنمية الشاملة

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج أن إعادة ترسيم الحدود بين سوهاج، والمحافظات الأربعة المجاورة "الوادي الجديد، البحر الأحمر، وأسيوط، وقنا"، مضيفًا 100 كيلو متر للمحافظة غربا بالظهير الصحراوي، ناحية الوادي الجديد.

وعقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القرار، مما يفتح الأمل لآفاق واسعة للتنمية الشاملة، مشيرا أن التقسيم الجديد سوف يخدم كافة مشروعات التنمية، واستغلال الثروات الطبيعية.

وأشار محافظ سوهاج إلى أن قرار الترسيم الجديد راعى احترام الملكيات الخاصة، وأن تكون المدن الجديدة داخل حدود المحافظة الواحدة، كما راعى التقسيم الإداري للدوائر الانتخابية والتقسيمات الشرطية، لافتا إلى أن المحافظة ستعمل على ايجاد قاعدة اقتصادية.

لإقامة مصانع لتصنيع الحاصلات الزراعية، وكذلك الغابات الشجرية، والتجمعات السكنية والمدن الجديدة، للمساعدة في إعادة توزيع السكان بالمحافظة.

وأضاف اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، أنه بناء على قرار وزير التنمية المحلية والبروتوكول الموقع مع هيئة المساحة، تم تشكيل لجان فنية بين المحافظة، ومديرية المساحة بسوهاج؛ لإعداد الخرائط النهائية لترسيم الحدود، ووضع العلامات، وتثبيت الحدود الجديدة مع محافظات "قنا، وأسيوط، والوادي الجديد، والبحر الأحمر".

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ومن الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قد صدق على قرار رقم 96 لسنة 2023م،  وذلك بناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وموافقة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية؛ لترسيم حدود محافظة سوهاج، بالتنسيق بين المحافظة وهيئة المساحة، وتثبيت الحدود الجديدة.

وأعرب أهالي المحافظة عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوسعة زمام المحافظة 100 كيلو متر، وفتح آفاق جديدة للتنمية واستصلاح الأراضي، وإقامة مدن عمرانية جديدة.

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