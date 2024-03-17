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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سيارة ربع نقل تنهي حياة طفل في سوهاج

صدى البلد

انتهت حياة طفل في منتصف العقد الأول من العُمر، أسفل عجلات سيارة ربع نقل، أثناء لهوه أمام منزل أسرته دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، مفاده انتهاء حياة طفل صدمته سيارة ربع نقل، دائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص، تبین مصرع الطفل “ناصر. م”، 5 سنوات، ويقيم دائرة المركز، وأفادت والدته المدعوة “سامية. ا”، 24 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، بأنه أثناء لهو نجلها المذكور أمام المنزل صدمته سيارة ربع نقل قيادة المدعو “يوسف. م”، 17 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، ما أدى إلى وفاته، واتهمت قائد السيارة بالتسبب في ذلك، ونفت الشبهة الجنائية.

وتم ضبط السيارة وقائدها، وأفاد بمضمون ما سبق، وأضاف أنه فوجئ بالطفل أمامه ولم يتمكن من مفاداته فصدمه بطريق الخطأ، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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