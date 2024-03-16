مفرحش بلبس العيد.. خزان صرف صحي ينهي حياة طفل في سوهاج

انتهت حياة طفل في بداية العقد الأول من العُمر، غرقاً بخزان صرف صحي بمنزل أسرته دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، أثناء لهوه، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده انتهاء حياة طفل غرقاً بخزان صرف صحي بمنزل اسرته دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین مصرع الطفل 'اكرم ج.م.ع' 3 سنوات، ويقيم دائرة المركز، وأفاد والده المدعو 'جرجس م.ع' 37 سنة، سائق، ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء لهو نجله المذكور بالمنزل اختل توازنه وسقط بخزان صرف صحي بالمنزل مما أدى إلى غرقه ووفاته ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك، ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.