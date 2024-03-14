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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

“نور البصيرة” بجامعة سوهاج يُنظم مسابقات رمضانية للطلاب ذوي الإعاقة

صدى البلد

ينظم مركز نور البصيرة بجامعة سوهاج المسابقة الرمضانية الدينية الثقافية للطلاب ذوي الإعاقة في حفظ القرآن الكريم والحديث الشريف والمعلومات العامة الي جانب مسابقة لأصحاب المواهب الفنية، وذلك يوم الاثنين الموافق ٢٥ مارس الجاري، بمقر المركز  بالحرم الجامعي القديم.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أن مثل هذه المسابقات التي تنظمها الجامعة للطلاب ذوي الإعاقة، تسهم في رفع مستويات الطلاب التحصيلية وترسخ العديد من القيم الأخلاقية والاجتماعية، إضافة إلى صقل المعلومات العامة لديهم ليكونوا على قدر كبير من الثقافة.

جامعة سوهاج

وأوضح الدكتور عماد الصونيع مدير المركز ان المسابقة الدينية في حفظ القرآن الكريم تجري في ستة مستويات، المستوي الأول هو حفظ القرآن كاملاً،  والثاني حفظ ٢٠ جزءاً، والمستوى الثالث حفظ نصف القرآن، والمستوي الرابع  حفظ ربع القرآن، ويضم المستوى الخامس حفظ ثلاثة أجزاء.

والسادس (جزء عم) وهو خاص بالأطفال دون سن الثانية عشرة، مضيفاً أن المسابقة الدينية في حفظ الحديث الشريف تشمل حفظ الأربعين النووية، والمسابقة الثقافية في المعلومات العامة في المجالات المختلفة.

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وأشارت الدكتورة سلمي عبد المنعم نائب مدير المركز الي انه اخر موعد للتسجيل بالمسابقات يوم السبت الموافق ٢٣ مارس، وفي ختام المسابقات سوف يتم تكريم الفائزين ومنحهم جوائز مالية.

وأضافت ان المسابقات مخصصة للطلاب ذوي الإعاقات المختلفة، سواء من داخل الجامعة أو من خارجها، ويحق للطالب الاشتراك في مسابقة واحدة فقط من المسابقات الثلاثة.

ومن الجدير بالذكر انه على من يرغب بالاشتراك يرجي التسجيل من خلال زيارة مركز نور البصيرة بمقر جامعة سوهاج القديم، أو من خلال التواصل تليفونيًا أو واتس اب علي الرقم: ٠١٠٠٩٦٧٤٧٢٦

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