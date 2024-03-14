عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتقامًا من طليقته.. تجديد حبس تاجر ماشية أنهى حياة نجله في سوهاج

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس تاجر ماشية أنهى حياة نجله الذي لم يتم من زهور عمره سوى 10 سنوات، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، حيث تعدى عليه ثم اختطفه وكتم أنفاسه حتى فارق الحياة؛ انتقامًا من طليقته التي حصلت على حكم قضائي بحضانة طفليهما "إبراهيم وعبد المعز"، ودفنه داخل حفرة خرسانية بمنزله دائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود بلاغ من المدعوة “عائشة. ا”، 39 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، مفاده اختفاء نجلها عبدالمعز منذ 4 أشهر.

من محو الأمية إلى الماجستير.. قصة تحد جديدة لطالبة من قادرون باختلاف في جامعة سوهاج

حبس طالب شرع في إنهاء حياة عامل في سوهاج

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي، وتبين اختطاف الطفل من قبل والده، المدعو “بخيت. م”، 48 سنة، تاجر ماشية، ويقيم بناحية الاخضير، وإنهاء حياته؛ إثر وجود خلافات بينه وبين طليقته.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم، وبمواجهته قرر بصحة المعلومات التي جاءت بتحريات المباحث، وقرر بوجود خلافات بينه وبين طليقته؛ لحصولها على حكم قضائي بحضانة نجليهما “إبراهيم - 15 سنة- طالب بالصف الثالث الإعدادي”، و"عبد المعز - 10 سنوات - تلميذ بالصف الرابع الابتدائي- ويقيمان مع والدتهما بمنزل والدها".

وتبين اختفاء الطفل عبد المعز خلال شهر نوفمبر عام 2023، ولم يتم تحرير محضر بذلك، وبتكثيف جهود فريق البحث أمكن التوصل إلى أن والده قد حضر له بالمسكن وتحدث إليه في رغبته في الإقامة معه بالإسكندرية، إلا أنه رفض متعديًا عليه بالضرب بالأيدي وحدثت له حالة إغماء واعتقد وفاته.

فقرر الأب كتم أنفاس نجله ووضعه داخل برميل بلاستيك وحفر حفرة داخل منزله ووضع البرميل وبداخله الجثة داخل الحفرة ووضع التراب والخرسانه المسلحة "أسمنت - زلط"، ثم غادر القرية ذاهبًا إلى مدينة الإسكندرية وعاد منذ يومين، وبإرشاد المتهم تم العثور على الجثة داخل برميل بحفرة بمنزله.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج حبس نجله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه |الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 رابع يوم رمضان

48 جنيها.. انخفاض سعر الدولار داخل البنوك المصرية اليوم الخميس

25 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن رابع أيام رمضان.. وهذا ثمن البيض الآن

لاعب الزمالك أمام القضاء|شيكابالا تقاضي الريالات من أمير سعودي وتخلف عن الدورة الرمضانية..تفاصيل

هل يهبط لـ40 قريبًا؟|الجنيه يواصل رحلة الصعود أمام الدولار.. وهذا ثمنه الآن

خراب بيوت|مفاجأةغير سعيدة لـ تجار الذهب في السوق

دعاء النبي في صلاة الفجر في رمضان.. ردده طوال الشهر يجبر الله بخاطرك

الأرصاد الجوية تتابع عن كثب حالة عدم الاستقرار الجوية المتوقعة الأحد

موضوعات متعلقة

حبس طالب شرع في إنهاء حياة عامل في سوهاج

ترشيحاتنا

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 14 مارس 2024

المدافع دوما عن حق المواطن.. مصطفى بكري ينعي نقيب الأطباء الأسبق

طرح محال تجارية ووحدات وصيدليات بمدينتي بدر والسادات للبيع بالمزاد العلني

رئيس جهاز العاشر من رمضان يتابع أعمال تطوير الطرق والبنية الأساسية والخدمات

ناصري الهوى.. عارض السادات وقاطعه مبارك بسبب نصيحة|حكايات حمدي السيد مع الزعماء

استقرار عيار 21| أسعار الذهب الآن في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية هبوط كيلو اللحمة من 400 لـ 250 جنيهًاَ.. وهنا أرخص سعر في مصر

نشرة المرأة و الصحة| إيمان العاصي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال...ماذا يحدث للبشرة عند استخدام زيت خشب الصندل؟

المقلب قلب بجد| حكاية أزمة زوج نيلي كريم وباسم سمرة.. اتهام علني ورد قاسي

بعد هجوم طليقها.. 10 صور رومانسية جمعت بين بوسي وهشام ربيع

فيديو

حسن عبدالفتاح: نقابة المهن التمثيلية مش بتشغل وعمري ما طلبت شغل |خاص

من الثقافي للحشاشين.. أحمد عيد وفتحي عبد الوهاب يستعيدان ذكريات 24 عاما

لم ينجح أحد وعلاقتي بحسام دم.. شيرين عبدالوهاب تروي تفاصيل لأول مرة

هتجيب فلوس كده ودمك مش خفيف|زوج نيللى كريم يفتح النار على رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ