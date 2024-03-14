ضبط 150 كيلو لحوم بلدية فاسدة في سوهاج.. صور

تمكن فريق طبي من قسم المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج، برئاسة الدكتورة أماني عبدالعزيز، القائم بأعمال مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، من ضبط 150 كيلو لحوم بلدية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

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ضبط 150 كجم لحوم فاسدة في سوهاج

جاء ذلك بناءًا على تعليمات الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت رعاية اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بضرورة ضبط الأسواق والمرور على منافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها والمطاعم والنوادي والمدارس؛ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وشدد الدكتور أحمد حمدي، مدير عام الطب البيطري بسوهاج، على استمرار الحملات التفتيشية على جميع منافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها؛ حفاظًا على صحة المواطنين، موجهًا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وعدم التهاون مع المتلاعبين بأرواح البشر.

ومن الجدير بالذكر أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات وحائزيها بالأسواق، حيث حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.