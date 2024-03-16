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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بدء أعمال مشروع مستشفى شفاء الأطفال بـ«سوهاج الجديدة» على مساحة 5.6 فدان

صدى البلد

تفقد المهندس محمد عبد الله يوسف، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، مستشفى شفاء الأطفال بمدينة سوهاج الجديدة، للاطمئنان على معدل إنجاز الأعمال بها، مؤكداً  تقدم العمل بالمشروع لخدمة سكان المدينة والمدن المجاورة بالصعيد.

وطالب رئيس مدينة سوهاج الجديدة، مسئولي الشركة بسرعة الانتهاء من الأعمال حسب الخطة الزمنية المتفق عليها، للإسراع فى تشغيل المستشفى ودخولها فى الخدمة لتقديم الخدمات الطبية  فى أسرع وقت.

وصرح المهندس محمد عبد الله، بأن مستشفى شفاء الأطفال تقام على مساحة ٥.٦ فدان بمركز خدمات المدينة بإجمالي تكلفة ۷۱۲ مليون جنيه مقسمة إلى ٢٥٠ مليون جنيه للإنشاءات والتشطيبات، و٤٦٢ مليون جنيه لأعمال الكهرباء والميكانيكا.

وقال: تعد المستشفى صرحاً طبياً متكاملاً، وتتكون من بدروم وأرضى و ٦ أدوار متكررة، وتبلغ نسبة الإنجاز ٩٦ ٪ ،  وتحتوى على  غرف عمليات، ووحدات غسيل كلوي، ووحدات المناظير، والعناية المركزة، وحضَّانات، والعلاج الكيميائي ، وغرف المرضى، واستقبال، وصالات طبية رياضية.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس محمد عبد الله يوسف، ومسئولو الجهاز، أعمال الزراعة حيث تابع أعمال صيانة المزروعات بالمحاور الرئيسية، والجزر الوسطى، والتى تبلغ مساحتها الإجمالية ٥٢٤٢٨٧ مترا مسطحا.

وشدد رئيس  جهاز مدينة سوهاج الجديدة، على ضرورة الاهتمام بالمزروعات، وإزالة الحشائش الضارة، ومخلفات الأشجار، وتسميد المزروعات فى أوقات التسميد، كما هو متفق عليه فى خطة التسميد مع  مدير إدارة الزراعة بالجهاز وضرورة رى المزروعات.

كما تفقد رئيس الجهاز، زراعة منطقة الإسكان فوق المتوسط كما تفقد زراعة الجزيرة الوسطى بالطريق الدائري الغربى المارة أمام محطة الفحص بمساحة ٢٥٠٠٠ ألف متر مسطح، مؤكداً أن أعمال الزراعة هى العنصر الأول من العناصر التى تظهر المدينة فى أبهى صورها، وتجذب السكان للإقامة بها.

وأشار رئيس الجهاز إلى الوقت الحالي هو أفضل الأوقات لزراعة النباتات والأشجار، وذلك استعداداً لاستقبال فصل الربيع.

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