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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة سوهاج تنظم سلسلة من الندوات لتنمية الوعي الأثري لدى الطلاب

صدى البلد

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة سوهاج، سلسلة من الندوة التثقيفية للطلاب بمختلف الكليات، ضمن مبادرة "اعرف بلدك" التى أطلقتها وزارة السياحة.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن سلسلة الندوات التوعوية التى يتم تنظيمها تهدف إلى تنمية الوعي الأثري لدى الطلاب وتعميق الإنتماء لوطنهم وتعريفهم بالحضارة المصرية العريقة والتراث والفنون التى تزخر بهم البلاد، وذلك فى إطار إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، والهادفة لرفع الوعى السياحي والأثري لكافة فئات المجتمع.

وأوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ان هذه الندوات  التوعوية تهدف ايضاً الي تنشيط السياحة الداخلية كونها أحد مصادر الدخل القومي، ولأهميتها فى زيادة الشعور بالهوية المصرية، والثقافات المختلفة والمعارف الإنسانية التى عرفتها مصر على مر التاريخ.

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جامعة سوهاج

ولفت إلى انه يتم تنفيذها بالتعاون مع كلية الآثار وتحت إشراف الدكتور فهيم فتحي عميد الكلية، وذلك بكليات الاداب والاثار والتمريض والزراعة، وجاري عقدها بباقي الكليات خلال الفترة القادمة .

وبحاضر بالندوات كلاً عدد من الاستاذه المتخصصين بقسم الأثار المصرية بكلية الآثار والإسلامية، حيث تضم المحاضرات عدداً من الموضوعات عن أصحاب الحضارة المصرية الحقيقيون، والمعتقدات الخاطئة حول بناة الأهرامات، والديانات المصرية القديمة، كما والتعريف بالتقدم الكبير الذى وصل إليه المصريين القدماء فى مجالات العلوم والفنون، خاصة علم الفلك والهندسة والعمارة، وعلم الطب والصيدلة وإتقانهم لعملية التحنيط باستخدام المواد الكيماوية والطبيعية للحفاظ على الجسم من التحلل.

كما تطرقت الندوات لشرح اللغة المصرية القديمة وخطوط الكتابة، وأيضاً المفردات الكلامية المعروفة ومعناها باللغة المصرية القديمة.

 

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