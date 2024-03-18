«أونروا» تحذر: المجاعة تنتشر في غزة والوضع يزداد سوءا

قال فيليب لازاريني، المفوض العام لـ«أونروا» إن الوضع في غزة أصبح كارثيا، إذ انتشرت المجاعة بشكل كبير، مشيرا إلى أن يونيسيف أوضحت أن افتقار التغذية بين الأطفال في غزة تضاعفت في شهر واحد، على الرغم من التحذيرات المتواصلة من انتشار المجاعة.

وخلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري في العاصمة الإدارية الجديدة عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أضاف لازاريني: «علينا رفع مستوى الاستجابة الإنسانية مع نهاية يناير»، مشيرا إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت أمرا تتضمن دعوى لزيادة المساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أنه على الرغم من الدعوات لزيادة المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، إلا أنها انخفضت بنسبة 50%، بينما عادت في مارس إلى المستوى التي كانت عليه في يناير فقط، وهذا يعني أننا نتسابق مع الزمن لمواجهة تأثير انتشار المجاعة والجوع في غزة.