المفوض العام للأونروا: نرحب ونتعاون على أرض الواقع مع الجانب الفلسطيني

قال المفوض العام لوكالة أونروا، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية، السفير سامح شكري، إن الأوضاع الحقيقة فى غزة سيئة جدا على أرض الواقع، مشيرا: “ نرحب ونتعاون على أرض الواقع مع الجانب الفلسطيني ووكالات الأمم المتحدة الأخرى”.

وفي سياق متصل، ثمن وزير الخارجية ، السفير سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي مع مفوض العام لوكالة أونروا، على شجاعة موظفي الأنروا فى مواصلة تقديم المساعدة والإغاثة للسكان فى قطاع غزة أثناء القصف والتدمير والإفتقار إلى الوسائل المعينة الأساسية.

وأضاف وزير الخارجية: “نقدر الدور الذى أطلع به المفوض العام بالأونروا وإلتزامه المعنوي لمواصلة المسئوليات الهامة لهذه المنظمة، ومصر تدعم المفوض العام بصورة كاملة وإدارته للمنظمة والعاملين ونثني على عملهم المثالي وتمويل الأونروا ينبغي أن يستمر”.