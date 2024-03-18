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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أحدهما يتعلق بالدوري السعودي.. شروط محمد صلاح للبقاء في ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح

وفقًا لتقارير إنجليزية حديثة، يبدو أن محمد صلاح، نجم فريق ليفربول والمنتخب المصري، وضع شرطين محددين لتجديد عقده مع ناديه الحالي، على عكس المتوقع.. فما القصة؟

يذكر أن عقد محمد صلاح ينتهي مع ليفربول في صيف العام المقبل 2025 وحتى الآن لم يقم اللاعب بتمديد تعاقده مع النادي.

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هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟

ارتبط اسم محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي بالانتقال إلى عدد من الأندية خلال الموسم المقبل وذلك بعد أنباء رحيله عن الريدز.

وكشفت تقارير صحفية مؤخرًا، عن عرض خيالي من نادي اتحاد جدة السعودي من أجل ضم محمد صلاح مقابل 235 مليون يورو لنادي ليفربول و85 مليون يورو في الموسم الواحد لقائد منتخب مصر.

وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن باريس سان جيرمان يسعى خلال الفترة الحالية للتفاوض مع محمد صلاح، لتعويض رحيل الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم الفريق الفرنسي، مع نهاية الموسم الحالي.

شروط صلاح لتجديد عقده

وفقًا للتقارير الأخيرة، فإن محمد صلاح وضع شرطين لاستمراره في ليفربول، الشرط الأول يتعلق بالتأكيد على استمرار تمثيله لفريق ليفربول في الفترة المقبلة، بينما الشرط الثاني يتعلق بتجاهل أي عروض أو اهتمام من أندية الدوري السعودي.

وتأتي هذه التقارير في ضوء التكهنات المستمرة حول مستقبل محمد صلاح واحتمالية رحيله عن ليفربول. 

ومن المعروف أن العديد من الأندية المهتمة بضم صلاح قد أبدت اهتمامها به، ومن بينها أندية من الدوري السعودي التي تسعى لتعزيز صفوفها بواحد من أبرز اللاعبين في العالم.

ومع ذلك، فإن محمد صلاح يبدي إصرارًا على البقاء في ليفربول ومواصلة مسيرته مع الفريق. وبالتأكيد، تعزز هذه التقارير الآمال والتفاؤل بين جماهير النادي بالاحتفاظ بصلاح والاستفادة من مهاراته وإسهاماته في المواسم القادمة.

وعلى الرغم من عدم تأكيد هذه المعلومات بشكل رسمي من قبل النادي أو اللاعب نفسه، إلا أنها تعكس الحالة الحالية والموقف المتوقع لصلاح فيما يتعلق بتمديد عقده مع ليفربول ورغبته في البقاء مع الفريق وتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

ويبقى الوضع قابلاً للتغيير، وقد يحدث تطور في المفاوضات والعروض المقدمة لصلاح في الأشهر القادمة. ومن المتوقع أن يستمر الجدل والتكهنات حول مستقبل صلاح حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تمديد عقده مع ليفربول أو رحيله إلى وجهة جديدة.

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