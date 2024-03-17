مين قال؟.. رد أسرة أحمد رفعت ووزير الرياضة على تكفل محمد صلاح بعلاجه

بين اخبار مبشرة وأخرى مقلقة لازال اللاعب أحمد رفعت نجم نادي فيوتشر ومنتخب مصر، يخضع للعلاج بعد سقوطه في مباراة فيوتشر والاتحاد وإصابته بإغماءة توقفت معها عضلة القلب ساعة ونصف وأثرت على باقي أعضاء الجسم.

وكان أحمد رفعت قد سقط في الملعب بمنطقة خالية من أي احتكاكات وبعيدة عن تواجد الكرة، وسقط اللاعب بشكل مفاجى.

سقطة أحمد رفعت تبعتها إغماءة مفاجئة خلعت قلوب الحاضرين ولم تنتظر الأجهزة الطبية حتى بادرت بنقل اللاعب للمستشفى على الفور.

ومن ذلك الحين وحتى هذه اللحظة مازال اللاعب في حالة صحية متباينة بين الاستقرار وعدمه.

شائعة تكفل محمد صلاح بعلاج أحمد رفعت

تتداول د وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الأنباء حول إصابة اللاعب وتطورات حالته الصحية.

وأمس انتشرت شائعة تداولها الكثيرون بشأن تدخل محمد صلاح لنقل اللاعب من أجل العلاج في إنجلترا.

وكتب الإعلامي إسلام صادق، عبر حسابه على “فيس بوك”: "محمد صلاح يبلغ مسئولي اتحاد الكرة بإرسال طائرة خاصة مجهزة طبيا للنقل أحمد رفعت لعلاجه في إنجلترا".

وعلق الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، قائلا:"يا محمد صلاح يا عزيزي..شكرا لمشاعرك الجميلة بس الحقيقة إن اللي اتعمل في المستشفي في إسكندرية مع اللاعب أحمد رفعت أكثر من معجزة."

تابع جمال شعبان: "ومفيش فايدة من نقله حاليا وربما يكون ضارا حسب قراءتي لحالته من المعلومات المتاحة والحالة ما زالت حرجة، ثم إن معظم أقسام العناية المركز ة في إنجلترا أصلا يشرف عليها أطباء مصريين".

كيف ردت أسرة أحمد رفعت ؟

وعن مبادرة محمد صلاح التي لم تتأكد صحتها علق مصدر بـ نادي فيوتشر لوسائل الإعلام نافيًا الأمر جملة وتفصيلًا.

وأكد أنه لم يتم التواصل مع أسرة أحمد رفعت من جانب محمد صلاح، كما أن الأطباء أكدوا صعوبة نقله للعلاج بالخارج في هذا التوقيت.

وزير الرياضة ينفي الأمر

من جانبه علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، أن مصر لديها طب على أعلى مستوى، مضيفًا أن حالة أحمد رفعت الصحية مطمئنة، وموجود على أحدث أجهزة داخل المستشفى.

وقال صبحي خلال زيارته لـ اللاعب إن ما حدث له معجزة حقيقية وإعجاز طبي، موضحا أن اللاعب توقف قلبه لمدة ساعتين كاملتين، حسبما أكد الأطباء، وفقد الوعي لكنه الآن بدأ التحسن تدريجيا، وعاد القلب للعمل بعد الإنعاش المستمر والصدمات الكهربائية.

حالة أحمد رفعت الصحية الآن

الدكتور عمرو عصمان، طبيب أحمد رفعت قال في تصريحات صحفية عبر قناة أون تايم سبورتس أمس إن بعض الأجهزة والأعضاء داخل جسم أحمد رفعت استعادت عافيتها أو على الأقل بدأت العمل بشكل ملحوظ، وأولها القلب.

وأتبع: نحن في متابعة مستمرة له، لأن ما حدث لا يزال مجهولًا وحتى لا يتكرر مرة آخرى».

وأكد عصمان أن كفاءة عضلة القلب بدأت تتحسن باستمرار، واضطراب القلب غير موجود من 24 ساعة، هذا بالإضافة إلى أن أحمد رفعت بدأ يعتمد على دورته الدموية دون محفزات، وهذا تعافي بالجهاز الدوري والدموي والقلب، مع ملاحظة أن القلب حساس لأنه خارج من أزمة عنيفة مما يضعه حتى الملاحظة.