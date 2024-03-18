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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يشهد حفل ختام برنامج مهارات لـ 47 متدربا ومتدربة

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان حفل ختام برنامج مهارات3 لجمعية مستثمرى الطاقة الشمسية ببنبان ومؤسسة رؤية الحياة للتنمية المجتمعية للتدريب الفنى لتأهيل شباب قرى بنبان والمنصورية والرقبة لسوق العمل بالتنسيق مع مديرية العمل.

وجرى خلال الحفل تسليم شهادات التقدير وشنط العدة لـ 47 متدربا ومتدربة اجتازوا التدريب بمركز تدريب المحمودية التابع لوزارة العمل الذى استمر لمدة شهر.

ويأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتشجيع وتحفيز الشباب للإقبال على البرامج التدريبية الهادفة لتأهيلهم لسوق العمل ، وضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " مهنتك مستقبلك ". 

 وحضر الحفل فوزى صابر مدير مديرية العمل ، ومحمد نجيب نائب رئيس جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية ، وربيع البرديسى رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة رؤية الحياة ، والقيادات التنفيذية. 

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حوافز عينية تشجيعية

وأشاد اللواء أشرف عطية بالجهود التى تبذلها وزارة العمل بقيادة حسن شحاته بالتعاون مع الجمعيات المتخصصة ومنظمات المجتمع المدنى لتعزيز القدرات المهنية لشباب الخريجين مما يساهم فى تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل وصقل خبراتهم ومواهبهم من خلال حصولهم على البرامج التدريبية المتقدمة. 

ووجه المحافظ شكره للجهات الداعمة لهذا البرنامج المتميز، وأيضاً الحوافز العينية التشجيعية لأبناء المحافظة من الشباب والفتيات ليجسد كل ذلك ملحمة من التكاتف والتلاحم بين المجتمع المدنى والأجهزة التنفيذية لنشارك جميعاً فى رعاية أبنائنا وقود الحاضر وأمل المستقبل. 

من جانبه أوضح فوزى صابر أنه إجتاز البرنامج التدريبى 14 متدرب ومتدربة فى صيانة الأجهزة المنزلية، و 14 متدرب ومتدربة فى صيانة الريسيفر والشاشات، و 16 متدرب ومتدربة فى كهرباء السلسيون ، و5 متدرب ومتدربة فى السباكة الصحية ، وفى نهاية الإحتفال قامت جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية بإهداء درع التميز لمحافظ أسوان تقديراً لجهوده المبذولة فى خدمة المجتمع الأسوانى.

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