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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يشدد على رفع معدلات تنفيذ مشروعات قطاع مياه الشرب

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على تكثيف الجهود ورفع معدلات الإنجاز بمختلف المشروعات الجارية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى سواء المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " أو ما يتعلق بالمشاكل المتراكمة منذ سنوات.

ووجه المحافظ بسرعة إنهاء إجراءات تسليم مشروع توصيل مياه الشرب بقرى أبو الريش والذى تم الإنتهاء منه بنسبة 100% ويشمل إنشاء خزان بسعة 4 آلاف م3 وخط طرد بطول 3,5 كم مما يساهم فى دعم وتحسين مياه الشرب لتلبية إحتياجات ومطالب الأهالى والمواطنين بالشكل المطلوب .

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محافظ أسوان يقود حملة مفاجئة لإزالة التعديات والإشغالات

المقاولون العرب

جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسوان مع المهندس محمود يونس رئيس قطاع شركة المقاولون العرب بفرع جنوب الوادى ، وبحضور اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد. 

وخلال اللقاء حرص اللواء أشرف عطية على الإستماع لشرح موجز عن حجم المشروعات التى تنفذها شركة المقاولون العرب داخل 35 قرية من قرى مركزى أدفو وكوم أمبو ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ، بالإضافة إلى بحث ومناقشة الأساليب والآليات المطلوبة لتوفير الدعم المادى والفنى لمواجهة التحديات ورفع مستويات الأداء وضمان الإنتهاء من كافة المشروعات فى مواعيدها المحددة.

وكلف السكرتير العام المساعد بحصر المشروعات التى يتم الإنتهاء منها بنسبة 100% مع إعداد جدول زمنى لإفتتاحها فى أقرب وقت حتى يتسنى تحقيق العوائد الإيجابية من هذه المشروعات ، ودخولها حيز التشغيل لتحسين الظروف الإجتماعية والإقتصادية للأهالى والمواطنين وليجنوا ثمار سلسلة هذه الإنجازات على أرض الواقع بمختلف القرى والنجوع المستهدفة .

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