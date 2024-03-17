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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يقود حملة مفاجئة لإزالة التعديات والإشغالات

حملة ازالة التعديات
حملة ازالة التعديات بأسوان

قاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان حملة مفاجئة لإزالة التعديات والإشغالات بمحيط مبنى مديرية الأمن القديم، والتى تم نقلها إلى مدينة أسوان الجديدة حيث حاول البعض استغلال المنطقة المحيطة فى إقامة كافتيريات ومحلات غير مرخصة مما أدى إلى تعدد الشكاوى الجماهيرية من المواطنين للمحافظ عبر مختلف وسائل التواصل.

 

وهو الذى لاقى إستجابة فورية من اللواء أشرف عطية بإقتحام المشكلة على أرض الواقع وإزالة كافة أسبابها بشكل جذرى وذلك تأكيداً لهيبة الدولة وللحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى لعروس المشاتى

 

وشدد المحافظ على استكمال أعمال الإزالة الفورية لكافة المبانى المخالفة، ورفع الإشغالات والمخلفات والتراكمات، ومصادرة المضبوطات المتنوعة وإيداعها بدور رعاية الأيتام، مع توقيع الغرامات الفورية والمصادرة لأى سيارات متواجدة بالمنطقة بشكل عشوائى. 

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حملة إزالة 

كما كلف محافظ أسوان مدير الطرق بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية لإقامة باركنج حضارى لإنتظار السيارات بشكل جمالى وراق بمحيط مبنى مديرية الأمن القديم ليستوعب كافة المركبات، ومنع أى تكدس أو عشوائية على كورنيش النيل. 

 

وفى نفس السياق وجه اللواء أشرف عطية أثناء تفقده للسوق السياحى بقيام رئيس مركز ومدينة أسوان بإزالة كافة الإشغالات ورفع المخالفات أولاً بأول للحفاظ على المظهر الجمالى به ، مع إعادة إصلاح وصيانة أى كسر فى ممشى السوق ، وتطهير مصافى المياه به لتشغيلها على الوجه الأكمل. 

 

كما حرص محافظ أسوان على الاستماع لكافة المطالب والشكاوى الجماهيرية ، مكلفاً المسئولين بسرعة التعامل الفوري معها ووضع الحلول السريعة لها وفقاً للإمكانيات المتاحة .

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