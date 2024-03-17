محافظ أسوان يقرر استبعاد رئيس حي الصداقة الجديدة ونوابها

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسواناستبعاد رئيس حى الصداقة الجديدة ، ونوابها من منصبهم وذلك على خلفية حزمة الشكاوى العديدة من المقيمن بهذا الحى من الأهالى من تدنى مستوى النظافة العامة ، وزيادة التراكمات والمخلفات ، مع عدم التعامل الفوري مع أى تعديات للمحلات ، والتدخل السريع مع أى مشاكل تنجم فى خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى وذلك من أجل تحقيق حالة الرضا فى الشارع الأسوانى ، والتفاعل السريع مع الشكاوى الجماهيرية ، ووضع الحلول الفورية والعاجلة لها .

كما كلف اللواء أشرف عطية الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بالمتابعة الميدانية لكافة هذه الشكاوى ، ورصدها من أرض الواقع ، لسرعة التدخل والتعامل ، ووضع الحلول الجذرية لها .

الحلول الجذرية

وأكد أشرف عطية أنه لن يسمح بإستمرار أى مسئول متقاعس فى موقعه حيث سيتم إستبعاده فى حالة عدم نزوله الشارع والتعامل مع التحديات والمشاكل اليومية ، وخاصة النظافة العامة وتفريغ الأسواق والشوارع الرئيسية من الإشغالات والباعة الجائلين بإعتبار ذلك هو المعيار الأساسى لتقييم أداء مسئولى المحليات ، وبما يحقق جودة الخدمات المقدمة ، ويساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطن الأسوانى على أكمل وجه.