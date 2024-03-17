نفحات رمضانية فى مساجد أسوان طوال أيام الشهر الفضيل.. تعرف عليها

شهر رمضان المبارك شهر النفحات والروحانيات المتعددة ، والذى ينتظره المواطنون في الأمة العربية والإسلامية من العام إلى العام للتبرك بمكتسباته المتنوعة .

وفى هذا الإطار نستعرض عبر موقع "صدى البلد " الإخبارية أبرز ما يتم تنفيذه داخل المساجد بمحافظة أسوان من نفحات رمضانية تتجسد في مقرأة الجمهور ، وهو ما تنفذه مديرية الأوقاف للقراءة الجماعية للقرآن الكريم في شهر رمضان المبارك.

نفحات رمضانية

وقد أشار الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف بأسوان إلى أن شهر رمضان المعظم له الكثير والكثير من النفحات ، ولهذا فقد حرصت المديرية على تنفيذ مقرأة الجمهور داخل مسجد الدكتورة مايسة القماح بمنطقة البصالى التابعة لإدارة أوقاف العباسية ، والذى تم إفتتاحه على مساحة 175 م2 ، وبتكلفة 2 مليون جنيه، وتم إنشاء المبانى بالجهود الذاتية ، والتشطيبات المختلفة بالتعاون مع جمعية رسالة " نور على نور".

وأوضح حنفى محمود أنه تم بالتوازى يتم تنفيذ خاطرة العشاء والتراويح من المساجد المختلفة، كما يتم تنظيم ملتقى الفكر الإسلامى فى كل يوم من أيام الشهر الفضيل بالتعاون مع الازهر الشريف فى اطار خطة وزارة الاوقاف لإقامة المجالس العلمية بمختلف المساجد.

الملتقى

وقال الدكتور صلاح السيد مدير عام منطقة الوعظ بأسوان بأن الملتقى يستهدف تعريف المواطنين بالفكر الوسطى، والحديث عن القرآن الكريم وتدبر آياته، وذلك لأن القرآن الكريم يعتبر باباً من ابواب المغفرة فى شهر رمضان، والوقوف عند آياته أمر مهم، لأن الله عز وجل أنزل القرآن الكريم لتدبر كل آيه، لما تحمله من معانٍ كثيرة سامية، ولذا فوجب علينا أن نتعرف على اوامره ونتجنب نواهيه، ولهذا نسعى فى كل ليلة من ليالى هذا الشهر العظيم للتعريف بالقضايا المجتمعية المختلفة.

فيما أشاد أهالى أسوان بسلسلة الحلقات الدينية التى تشهدها مختلف المساجد خلال أفضل أيام الله عز وجل وهى أيام شهر رمضان المبارك، ويتم تعريفنا بالعديد من القضايا المجتمعية، وكيفية التعامل معها، كما أننا نستمع فى مقرأة القرآن الكريم إلى القراءة الصحيحة لكتاب الله، وهذا يعتبر أمر عظيم لكى نقوم بالتلاوة السليمة للقرآن الكريم، فتحية شكر واجبة للقائمين على تنظيم هذه السلاسل القرآنية والدينية الراقية.