عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نفحات رمضانية فى مساجد أسوان طوال أيام الشهر الفضيل.. تعرف عليها

صدى البلد

شهر رمضان المبارك شهر النفحات والروحانيات المتعددة ، والذى ينتظره المواطنون في الأمة العربية والإسلامية من العام إلى العام للتبرك بمكتسباته المتنوعة .

وفى هذا الإطار نستعرض عبر موقع "صدى البلد " الإخبارية أبرز ما يتم تنفيذه داخل المساجد بمحافظة أسوان من نفحات رمضانية تتجسد في مقرأة الجمهور ، وهو ما تنفذه مديرية الأوقاف للقراءة الجماعية للقرآن الكريم في شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب في أسوان مع غروب شمس سادس أيام شهر رمضان

محافظ أسوان يتابع إصلاح خط طرد محطة صرف صحى رضاوى

 نفحات رمضانية 

وقد أشار الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف بأسوان إلى أن شهر رمضان المعظم له الكثير والكثير من النفحات ، ولهذا فقد حرصت المديرية على تنفيذ مقرأة الجمهور داخل مسجد الدكتورة مايسة القماح بمنطقة البصالى التابعة لإدارة أوقاف العباسية ، والذى تم إفتتاحه على مساحة 175 م2 ، وبتكلفة 2 مليون جنيه، وتم إنشاء المبانى بالجهود الذاتية ، والتشطيبات المختلفة بالتعاون مع جمعية رسالة " نور على نور". 

وأوضح حنفى محمود أنه تم بالتوازى يتم تنفيذ خاطرة العشاء والتراويح من المساجد المختلفة، كما يتم تنظيم ملتقى الفكر الإسلامى فى كل يوم من أيام الشهر الفضيل بالتعاون مع الازهر الشريف فى اطار خطة وزارة الاوقاف لإقامة المجالس العلمية بمختلف المساجد. 

"تعليم أسوان"تحقق 3 مراكز جديدة فى قائمة الشرف الجمهورى للمسابقات الصيفية

محافظ أسوان: توفير السلع بمعارض أهلا رمضان بأسعار مخفضة والسكر بـ27 جنيها

الملتقى 

وقال الدكتور صلاح السيد مدير عام منطقة الوعظ بأسوان بأن الملتقى يستهدف تعريف المواطنين بالفكر الوسطى، والحديث عن القرآن الكريم وتدبر آياته، وذلك لأن القرآن الكريم يعتبر باباً من ابواب المغفرة فى شهر رمضان، والوقوف عند آياته أمر مهم، لأن الله عز وجل أنزل القرآن الكريم لتدبر كل آيه، لما تحمله من معانٍ كثيرة سامية، ولذا فوجب علينا أن نتعرف على اوامره ونتجنب نواهيه، ولهذا نسعى فى كل ليلة من ليالى هذا الشهر العظيم للتعريف بالقضايا المجتمعية المختلفة. 

فيما أشاد أهالى أسوان بسلسلة الحلقات الدينية التى تشهدها مختلف المساجد خلال أفضل أيام الله عز وجل وهى أيام شهر رمضان المبارك، ويتم تعريفنا بالعديد من القضايا المجتمعية، وكيفية التعامل معها، كما أننا نستمع فى مقرأة القرآن الكريم إلى القراءة الصحيحة لكتاب الله، وهذا يعتبر أمر عظيم لكى نقوم بالتلاوة السليمة للقرآن الكريم، فتحية شكر واجبة للقائمين على تنظيم هذه السلاسل القرآنية والدينية الراقية.  

 

 

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان رمضان اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك بعد آخر تراجع

30 جنيهًا|أسعار الدواجن تخالف التوقعات سابع يوم رمضان.. وكرتونة البيض مفاجأة

300 جنيه مرة واحدة|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. وعيار21 مفاجأة سابع يوم رمضان

الأشعة تثبت إصابة نجم الأهلي بقطع في الرباط الصليبي

حبيبة الشماع "جديدة"| فتاة تقفز من شرفة منزل.. خطيبها حاول التعدي عليها| تفاصيل مؤلمة

أنا مش متخلفة عقليا| شيرين رضا تنسحب من برنامج العرافة.. وتفجر مفاجأة عن زواج عمرو دياب ودينا الشربيني

محمد فؤاد ينهار في عزاء حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر .. فيديو

بسبب هذا السؤال.. لماذا انسحبت شيرين رضا من برنامج العرافة ؟

موضوعات متعلقة

موعد أذان المغرب في أسوان مع غروب شمس سادس أيام شهر رمضان

ترشيحاتنا

ماتت وسرّها معها.. «صباح البلد» يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبوالفتح

الرئاسة: قمة مصرية أوروبية تشهد ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة

أهداها له بوتين.. أول صور لسيارة زعيم كوريا الشمالية «الروسية»

شـنق ابنه بجنزير فى رمضان ببورسعيد.. أب يواجه عقوبة الإعدام طبقا للقانون

البداية في 8 مايو.. تعرف على جدول امتحانات النقل والشهادات الإعدادية

القاهرة 24.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 17 مارس 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول يوميا بالسحور؟

بسبب أحد الأندية| عدلي القيعي أمام المحاكم.. وما موقف الأهلي؟

بالأحمر المطرز .. مي عمر بإطلالة رمضانية في السحور تثير الجدل بالفيسبوك|شاهد

مُنعت عنه الزيارة نهائيا.. اللاعب أحمد رفعت في حالة حرجة بالمستشفى| تفاصيل

فيديو

سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد نجلها.. فيديو

حسن عبد الفتاح يعلن مفاجأة لجمهوره في عيد الفطر 2024 | خاص

مسئولة قعدتني 5 سنين وهدخل الجنة بسبب ابني .. ماذا قالت مها أحمد عن فترة غيابها وابنها؟

منع نجوى فؤاد من الحركة وهذه أمنياتها بعد التاريخ الفني الطويل.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ